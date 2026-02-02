Alwihda Info
TCHAD

Tchad : disparition d’Ibni Oumar, le PLD commémore 17 ans de combat pour la vérité et la justice


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Février 2026



Le 3 février 2026 marque le 17ᵉ anniversaire de la disparition forcée du Pr Ibni Oumar Mahamat Saleh, premier secrétaire général du Parti pour les Libertés et le Développement (PLD).

Enlevé à son domicile le 3 février 2008, devant sa famille, par des éléments des forces de défense et de sécurité, l’intellectuel et homme politique tchadien n’a jamais reparu. Depuis, il est juridiquement et religieusement déclaré mort, sans que toute la lumière n’ait été faite sur les circonstances de sa disparition.

Homme de science reconnu, intellectuel émérite et patriote engagé, le Pr Ibni Oumar Mahamat Saleh a consacré sa vie à la construction d’un Tchad fondé sur la paix, la justice et le progrès. Démocrate convaincu, il a toujours privilégié le dialogue, le respect de l’autre et la rigueur morale comme socle de son engagement politique.

Dans un communiqué publié à l’occasion de cette date commémorative, le Comité exécutif du PLD, l’ensemble des instances du parti, ses militants et ses sympathisants ont rendu un hommage solennel à la mémoire de leur leader disparu. Ils saluent son courage, sa pensée et le sacrifice ultime consenti au service de la nation tchadienne.

Dix-sept ans après les faits, le PLD réaffirme sa détermination à rechercher la vérité et la justice sur cette disparition qui demeure l’une des pages les plus sombres de l’histoire politique récente du Tchad. Pour le parti, l’absence de vérité et de justice reste une blessure ouverte pour la famille d’Ibni Oumar, ses compagnons de lutte et l’ensemble du peuple tchadien.

Selon le PLD, la meilleure manière d’honorer la mémoire du Pr Ibni Oumar Mahamat Saleh est de poursuivre le combat qu’il a mené toute sa vie : celui d’un Tchad démocratique, uni et prospère, où les droits humains, la liberté et l’État de droit constituent les fondements de la gouvernance.


