Tchad : les autorités du Moyen Chari suivent les travaux du pont de Tarangara

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou, s’est rendu lundi 02 février 2026 dans le village de Tarangara, située dans la sous-préfecture de Baltoubaye, accompagné des forces de défense et de sécurité.



L’objectif de cette visite était de suivre l’évolution des travaux de réhabilitation du pont de Tarangara, un ouvrage endommagé depuis plusieurs mois, et essentiel pour la circulation dans la zone. Tarangara est une localité de la sous-préfecture de Baltoubaye dans le département du Lac-Iro, connue pour ses activités de pêche.



Sur le chantier, le délégué général a échangé avec les techniciens chargés des travaux. Il a constaté l’état d’avancement du chantier, et a encouragé les équipes à accélérer les travaux.



La remise en état du pont va faciliter les déplacements des populations, et l’accès aux différents marchés hebdomadaire de la province. Abdraman Ahmat Bargou a rappelé que ce pont est important pour le désenclavement de Tarangara, le développement local et les trajets des forces de défense et de sécurité, afin d’assurer convenablement la sécurité des personnes et de leurs biens.



Les chefs de village et les autorités administratives ont salué cette initiative et se sont dites satisfaites du suivi des travaux du pont de Tarangara.