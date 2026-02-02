Tchad : à Abéché, conseil d’administration de l’Unité de traitement et de valorisation des déchets

Le premier conseil d’administration de l’Unité de traitement et de valorisation des déchets du Comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, financé par la Croix-Rouge luxembourgeoise, s’est ouvert ce mardi, 03 février 2025 dans les locaux de l’Espace Betna, à Abéché.



Les travaux de cette session inaugurale, prévus pour une durée de deux jours, portent essentiellement sur le mode de gestion de l’unité. À cet effet, un état des lieux des activités sera présenté, suivi de discussions approfondies et de prises de décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la structure.



Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la commune d’Abéché, Abdelrahim Mahamat Idriss, a souligné l’importance de cette première session du conseil d’administration. Il a indiqué que les échanges permettront de définir les modalités pratiques de gestion, notamment en matière de ressources humaines, matérielles et financières.



Procédant à l’ouverture officielle des travaux, le président du conseil d’administration, par ailleurs trésorier de la Croix-Rouge du Tchad, Alhadj Mahamat Abdelrahim, a exhorté les membres à œuvrer pour la prise de décisions constructives, susceptibles de favoriser le développement progressif et durable des activités de l’unité.



Au cours de cette session, les administrateurs examineront également les questions liées au tri et à la valorisation des déchets. Cinq points inscrits à l’ordre du jour feront l’objet de délibérations en vue d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’unité.