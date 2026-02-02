Tchad : le président de la CNDH prend part à la conférence du RINADH à Yaoundé

Sur invitation du Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l'Homme (RINADH), en partenariat avec la Commission Nationale des Droits de l'Homme du Cameroun (CDHC), le président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), Belngar Lanné Jacques, a quitté ce mardi 03 février 2026, N'Djamena, la capitale du Tchad à destination de Yaoundé, au Cameroun



Dans la capitale camerounaise, le président de la CNDH, Belngar Larmé Jacques, prendra part à l'Assemblée générale et à la 15ème Conférence biennale du Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l'Homme (RINADH) qui se dérouleront du 04 au 06 février 2026, autour du thème : Les aspects originaux des Instruments et de la jurisprudence africaine en matière de Droits de l'Homme.



Cette rencontre, qui réunit les Institutions nationales des Droits de l'Homme ONDH), les Organes Africains de Protection des Droits de l'Homme, les Organisations de la Société Civile, les Représentants des gouvernements, le monde académique constitue une plate-forme essentielle de dialogue, de plaidoyer et de coopération stratégique sur les grands enjeux des Droits de l'Homme en Afrique.