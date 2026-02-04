Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : plainte contre un père pour troubles liés à l'alcool, le tribunal prononce la relaxe


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 4 Février 2026



Tchad : plainte contre un père pour troubles liés à l'alcool, le tribunal prononce la relaxe
Un individu détenu à la maison d'arrêt de Klessoum a été jugé pour des faits de consommation d'alcool et de drogue, accompagnés de menaces envers les membres de sa famille.

La plainte émanait de son propre père. Le tribunal a finalement prononcé sa relaxe sur l'ensemble des charges, l'accusé ayant toujours nié consommer des stupéfiants. Selon la version des faits rapportée par le plaignant, son fils, sous l'emprise de l'alcool, perturbait régulièrement la tranquillité de ses frères et de sa tante.

C'est pour mettre un terme à ces troubles que le père a décidé de déposer plainte, espérant qu'une mise en détention incite son enfant à corriger son comportement. Interrogé par la cour, le père a précisé que son fils ne consommait pas de drogue. Il a également exprimé l'espoir que ces mois passés en détention lui aient servi de leçon pour le respect d'autrui.

De son côté, l'accusé a reconnu une consommation d'alcool, mais a fermement nié toute prise de stupéfiants. Dans son verdict, le tribunal a souligné que la consommation d'alcool n'était pas interdite par la loi en l'absence d'autres infractions caractérisées. Sur cette base, et face au manque de preuves concernant la drogue, le prévenu a été relaxé.

À l'issue de l'audience, le prévenu a déclaré avoir tiré les enseignements de cette expérience et s'être engagé à ne plus consommer d'alcool.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/02/2026

Tchad : disparition d’Ibni Oumar, le PLD commémore 17 ans de combat pour la vérité et la justice

Tchad : disparition d’Ibni Oumar, le PLD commémore 17 ans de combat pour la vérité et la justice

Tchad : à Abéché, l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs engagée pour la salubrité et la solidarité Tchad : à Abéché, l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs engagée pour la salubrité et la solidarité 03/02/2026

Populaires

Libye : Une source de la famille Kadhafi confirme que Seif-al-Islam Kadhafi a été tué (Al Hadath)

03/02/2026

Tchad : les autorités du Moyen Chari suivent les travaux du pont de Tarangara

03/02/2026

Tchad : le président de la CNDH prend part à la conférence du RINADH à Yaoundé

03/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter