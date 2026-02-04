Tchad : important don d’équipements médicaux de la Chine avec l’appui de l’UNICEF

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a réceptionné un important don d’équipements médicaux offert par la République populaire de Chine, avec l’appui de l’UNICEF, dans le cadre du renforcement du système de santé au Tchad.



La cérémonie de remise s’est tenue à Farcha, à l’entrepôt de l’UNICEF situé dans le 1er arrondissement, en présence du ministre de la Santé publique et de la Prévention, d’un représentant de l’ambassade de la République populaire de Chine, ainsi que du représentant de l’UNICEF au Tchad.



Ce don, d’une valeur estimée à 760 338 dollars américains (soit environ 422 704 589 FCFA), comprend un ensemble diversifié d’équipements médicaux essentiels destinés à améliorer la qualité de l’offre de soins, notamment dans les services de réanimation, de maternité, de néonatologie et d’urgences.



Il s’agit notamment de 180 lits de réanimation, 395 lits d’hospitalisation, 310 tables d’accouchement, 680 lits pour bébés avec berceaux sur roulettes, ainsi que 275 concentrateurs d’oxygène de 10 litres par minute. Le lot comprend également plusieurs équipements complémentaires, tels que des tables d’examen, des chariots d’urgence, des potences, des paravents et des kits de pièces de rechange.



Ces matériels contribueront à renforcer les capacités des structures sanitaires, et à améliorer la prise en charge des patients à travers le pays.