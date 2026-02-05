Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’IDEN-PC VIIB accueille le délégué provincial de l’Éducation nationale à N’Djamena II


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 5 Février 2026


Le lycée de Ndjari a servi de cadre, ce 4 février 2026, à l’accueil du délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique pour la commune de N’Djamena II. Cette visite officielle, organisée par l’Inspection départementale de l’Éducation nationale et de la Promotion civique (IDEN-PC VIIB), s’inscrit dans une dynamique de renforcement du suivi administratif et pédagogique des établissements scolaires de la commune. L’événement s’est déroulé dans l’enceinte du lycée de Ndjari.


La cérémonie s’est tenue en présence des délégués communaux du 8ᵉ arrondissement de N’Djamena II, des inspecteurs de l’Éducation nationale, du proviseur du lycée de Ndjari, des responsables des associations de parents d’élèves, ainsi que des responsables du Centre départemental de formation continue des enseignants du primaire.

Cette rencontre a permis des échanges francs autour des réalités du terrain, des difficultés auxquelles font face les établissements scolaires et des pistes d’amélioration du système éducatif au niveau local. À travers cette visite, les autorités éducatives réaffirment leur volonté d’accompagner les acteurs de l’éducation et de promouvoir une gouvernance scolaire plus efficace et inclusive.

Prenant la parole, le délégué du 8ᵉ arrondissement de N’Djamena II, Bouba Marcel, a mis l’accent sur l’importance de la promotion civique et de la culture de la paix en milieu scolaire. Il a appelé l’ensemble des acteurs éducatifs à œuvrer pour un climat de discipline, de respect mutuel et de cohésion sociale au sein des établissements.

Selon lui, la promotion civique et la culture de la paix constituent des leviers essentiels pour lutter contre l’incivisme et prévenir les violences scolaires, contribuant ainsi à instaurer un environnement propice à l’apprentissage et à l’épanouissement des élèves.


