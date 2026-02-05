Tchad : l’IDEN-PC VIIB accueille le délégué provincial de l’Éducation nationale à N’Djamena II

La cérémonie s’est tenue en présence des délégués communaux du 8ᵉ arrondissement de N’Djamena II, des inspecteurs de l’Éducation nationale, du proviseur du lycée de Ndjari, des responsables des associations de parents d’élèves, ainsi que des responsables du Centre départemental de formation continue des enseignants du primaire.



Cette rencontre a permis des échanges francs autour des réalités du terrain, des difficultés auxquelles font face les établissements scolaires et des pistes d’amélioration du système éducatif au niveau local. À travers cette visite, les autorités éducatives réaffirment leur volonté d’accompagner les acteurs de l’éducation et de promouvoir une gouvernance scolaire plus efficace et inclusive.



Prenant la parole, le délégué du 8ᵉ arrondissement de N’Djamena II, Bouba Marcel, a mis l’accent sur l’importance de la promotion civique et de la culture de la paix en milieu scolaire. Il a appelé l’ensemble des acteurs éducatifs à œuvrer pour un climat de discipline, de respect mutuel et de cohésion sociale au sein des établissements.



Selon lui, la promotion civique et la culture de la paix constituent des leviers essentiels pour lutter contre l’incivisme et prévenir les violences scolaires, contribuant ainsi à instaurer un environnement propice à l’apprentissage et à l’épanouissement des élèves.