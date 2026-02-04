Transformation Numérique : Bangui, nouveau pôle de la sécurité sociale en Afrique Centrale







Objectifs du Séminaire

Définir des stratégies communes visant à moderniser les services publics

visant à moderniser les services publics Renforcer la gouvernance des systèmes de protection sociale à l’aide de l’innovation technologique







Importance de la Rencontre







Une Plateforme de Partage d'Expériences







Relocalisation du BLAISAC







Vers des Normes Internationales

La République centrafricaine accueillera un séminaire technique régional consacré à la transformation numérique dans l'administration de la sécurité sociale, réunissant des responsables des institutions de protection sociale d’Afrique centrale. Cet événement, organisé par l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) en partenariat avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), se déroulera sous le patronage du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle.Prévu à l’Hôtel Ledger Plaza, le séminaire rassemblera directeurs généraux et experts de la prévoyance sociale pour :L’ordre du jour portera sur les enjeux et défis liés à l'intégration du numérique dans l'administration de la sécurité sociale, en réponse à des évolutions démographiques et économiques importantes.Pour les autorités centrafricaines, cet événement représente un jalon essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale. Madame Annie Michelle Mouanga, Ministre du Travail, a souligné que la CNSS réaffirme son rôle stratégique conformément à la vision du Président Faustin-Archange Touadéra, qui considère la protection sociale comme un levier de développement et un outil de coopération régionale.Selon le Secrétaire général de l’AISS, Monsieur Marcelo Abi-Ramia Caetano, ce séminaire constituera une plateforme de partage d’expériences, essentielle pour que la transition numérique réponde aux défis spécifiques de l’Afrique centrale.Le séminaire sera également marqué par le transfert officiel du siège du Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique centrale (BLAISAC) à Bangui. Cette relocalisation renforcera le rôle de la capitale comme un centre névralgique pour la coordination des politiques de sécurité sociale.Monsieur Vianey Marius Detanguy Tago, Directeur général de la CNSS et président entrant du BLAISAC, a déclaré que ce déménagement vise à consolider les efforts de réforme et à aligner les institutions de la sous-région sur les normes internationales promues par l’AISS.Le séminaire se clôturera le 12 février par la présentation des recommandations finales, offrant des références communes pour la modernisation des institutions membres du BLAISAC en Afrique centrale, et renforçant ainsi l’engagement collectif vers des systèmes de protection sociale innovants et efficaces.