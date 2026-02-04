Congo - Sénégal : vers la réévaluation de l’accord de coopération culturelle du 8 novembre 2018

A l’invitation du président de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso, le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite officielle à Brazzaville. Au terme de cette visite, le président sénégalais a exprimé sa volonté de réévaluer l’accord de coopération culturelle signé entre le Congo et son pays, le 8 novembre 2018 à Dakar.



Durant sa visite à Brazzaville, Bassirou Diomaye Faye et Denis Sassou-N’Guesso ont eu en tête à tête, des fructueux entretiens dans une atmosphère fraternelle, au cours desquels ils ont passé en revue des questions importantes. Les deux chefs d'Etat ont résolu de passer à la mise en œuvre effective de l’accord de coopération culturelle et artistique signés entre les deux pays et qui, huit ans après la signature, mérite d’être réévalué.



« Le partenariat bilatéral entre le Sénégal et le Congo est riche de 20 accords que nous sommes en train de déployer au quotidien, sur le volet culturel, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du commerce, etc. », a déclaré le président sénégalais à la presse.



Selon le président sénégalais, qui a salué le rôle joué par le Sergent Malamine dans l’histoire du Congo, cette histoire « est une base que nous ne pouvons pas revendiquer avec d'autres pays et qui doit être mise à profit, sur le plan culturel comme sur d'autres plans, pour consolider les relations entre les deux pays … ».



Les relations entre les deux pays sont au beau fixe. « Depuis lors, les accords ont été régulièrement revisités et je crois que pas plus tard que l'année dernière, dans nos échanges avec le président Sassou, il a été convenu qu'un monument du Sergent Malamine soit érigé au niveau du Mémorial Savorgnan De Brazza », a-t-il déclaré, tout en précisant que cela « renforce la dynamique de coopération culturelle ».



Il reste encore beaucoup d'axes que les deux pays continueront à explorer dans le cadre de la grande commission mixte à venir, a souligné le président sénégalais. Le Président Bassirou a rassuré la presse que « l'évaluation de l’accord de coopération culturelle sera faite et le partenariat sera davantage renforcé sur cette partie de notre coopération bilatérale »



A noter que, dans cet accord de coopération culturelle et artistique, les parties s’engagent à développer une coopération mutuellement avantageuse dans les domaines de la culture et des arts.