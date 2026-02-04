Vision Bénin 2060 ALAFIA : Le Cap vers un Centenaire de Splendeurs

Objectifs de la Vision

"C'est avec courage et détermination que nous construirons un avenir dont nos citoyens pourront être fiers lors du centenaire de l'indépendance du Bénin en 2060."









Importance du Développement Collectif

Cette initiative vise à servir de boussole stratégique pour le développement du Bénin, permettant de poser des bases solides pour une nation forte et unie. Le Président Talon a souligné l'importance de ce document en tant qu'outil pour impulser le progrès collectif, affirmant que :Le Président a insisté sur le fait que le développement est le fruit d'une volonté collective, appelant tous les Béninois à travailler avec abnégation et discipline pour réaliser cette vision. Il a remercié tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce document stratégique, tout en exhortant les citoyens à œuvrer avec foi et enthousiasme pour sa mise en œuvre.