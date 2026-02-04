Alwihda Info
AFRIQUE

Vision Bénin 2060 ALAFIA : Le Cap vers un Centenaire de Splendeurs


Alwihda Info | 5 Février 2026


Porté par le concept d'« ALAFIA » (Paix, Bien-être, Prospérité), ce document stratégique se veut la boussole de la transformation socio-économique du pays pour les générations à venir.


Ce mardi, le Président Patrice Talon a inauguré la "Vision Bénin 2060 ALAFIA, un monde de splendeurs", en présence de personnalités éminentes, dont l'ancien Président Nicéphore Soglo, des membres du Gouvernement, des responsables d'institutions, ainsi que de partenaires techniques et financiers.




 

Objectifs de la Vision


Cette initiative vise à servir de boussole stratégique pour le développement du Bénin, permettant de poser des bases solides pour une nation forte et unie. Le Président Talon a souligné l'importance de ce document en tant qu'outil pour impulser le progrès collectif, affirmant que :
"C'est avec courage et détermination que nous construirons un avenir dont nos citoyens pourront être fiers lors du centenaire de l'indépendance du Bénin en 2060."




Importance du Développement Collectif


Le Président a insisté sur le fait que le développement est le fruit d'une volonté collective, appelant tous les Béninois à travailler avec abnégation et discipline pour réaliser cette vision. Il a remercié tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce document stratégique, tout en exhortant les citoyens à œuvrer avec foi et enthousiasme pour sa mise en œuvre.



 




 

Un Héritage pour les Générations Futures


Patrice Talon a conclu en affirmant que les décisions prises aujourd'hui sont essentielles pour garantir un avenir prospère aux générations futures. Il a exprimé sa confiance que les efforts collectifs permettront de prolonger l'épopée du Bénin pour les générations à venir.
 
Cette vision ambitieuse marque un tournant dans l'engagement du Bénin vers un développement durable et inclusif, posant ainsi les fondations d'un avenir prometteur pour tous les citoyens.



 
Peter Kum
