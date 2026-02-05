Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un mort et un blessé grave dans une fusillade à l’intérieur d’un bar à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 5 Février 2026


​Un violent incident armé a endeuillé la ville d’Abéché dans la soirée du mardi 04 février 2026. Une fusillade survenue à l’intérieur d’un bar du quartier Frik Agik, dans le 1er arrondissement, a fait un mort et un blessé grave.


Selon des sources concordantes, un individu armé a fait irruption dans l’établissement et a ouvert le feu sur deux personnes présentes sur les lieux. L’une des victimes est décédée sur place des suites de ses blessures. La seconde, grièvement atteinte par balle, a été évacuée en urgence vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Abéché, où elle se trouve dans un état critique.

Intervention des forces de sécurité

Alertées immédiatement après les faits, les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur place afin de sécuriser la zone, procéder aux constats d’usage et ouvrir une enquête. L’auteur des tirs a pris la fuite et demeure introuvable à l’heure actuelle.

Les motivations de l’agresseur ainsi que les circonstances exactes de cette attaque armée ne sont pas encore établies. Une enquête est en cours afin d’identifier le suspect et de faire toute la lumière sur ce drame.

Un climat sécuritaire préoccupant

Cet incident survient dans un contexte marqué par une recrudescence des actes d’insécurité à Abéché, malgré les récentes opérations de sécurisation menées par les autorités dans plusieurs quartiers de la ville.


