Tchad : ENA, premier conseil d'administration ordinaire de l'année 2026

L'Ecole Nationale d'Administrations (ENA), a tenu le mardi 3 février 2026, son premier conseil d'administration ordinaire de l'année 2026.



L'événement a eu lieu dans l'enceinte de l'institution, en présence de la présidente du conseil d'administration (PCA), de l'ENA Ramatou Mahamat Houtouin, par ailleurs ministre secrétaire générale du gouvernement, mais aussi celle des responsables académiques, des représentants institutionnels et des membres du personnel administratif.



Cinq points étaient à l'ordre du jour, il s'agit de :

1. Présentation et adoption de l'ordre du jour,

2. Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du mercredi 17 février 2025,

3. Présentation et adoption du rapport d'activités de l'année 2025,

4. Examen et adoption du compte administratif et du compte financier de l'exercice 2025,

5. Examen et adoption du projet du plan d'action et budget.



A l'issue des travaux, le directeur général de l'ENA, Dr Mahamat Borgou Hassan a déclaré que la tenue de la première session du conseil d'administration ordinaire, vise à évaluer les activités menées au cours de l’exercice l'année écoulé et celles de l’année académique en cours, tout en consolidant des performances pédagogiques.



Pour sa part, la présidente du conseil d'administration de l'ENA Dr Rahmatou Mahamat Houtoin, après avoir passé en revue les activités et les réalisations, s’est dit satisfaite eu égard des initiatives de l'année dernière, mais aussi eu égard des ambitions que se fixe l'ENA cette année.



Par ailleurs, elle a annoncé que la promotion de l'ENA de 2026, sera une promotion bilingue en ces termes : " C'est important, du fait que le Tchad est un pays bilingue de par sa constitution. Donc, le bilinguisme dans l'administration est une obligation". Créée en 1963, au lendemain de l'indépendance, l'Ecole nationale d'administration, a pour mission de former des cadres qualifiés à travers des cycles de formation.



La tenue de ce conseil d'administration ordinaire, avait pour objectif de mettre en œuvre les orientations stratégiques de l'institution en vue de renforcer les capacités de l'administration.