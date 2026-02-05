Alwihda Info
AFRIQUE

Côte d'Ivoire : l'État accorde des permis d'exploitation à deux entreprises pour une production de plus de 14 tonnes d'or/an


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Février 2026



Le Conseil des ministres du 04 février 2026 a adopté deux décrets portant chacun attribution d'un permis d'exploitation, valable pour l'or.  Le premier décret porte attribution d'un permis d'exploitation à la société « Etruscan Resources Côte d'Ivoire SARL », dans les départements de Koun-Fao et de Tanda et le second à la société « Ampella Mining Côte d'Ivoire SARL », dans le département de Doropo.

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, le projet aurifère d'Assafo-Didibango, objet du premier décret, prévoit un investissement estimé à 451,31 milliards de FCFA, pour une production annuelle moyenne de 7,99 tonnes d'or et une production totale de 120 tonnes d'or, sur une durée d'exploitation de dix-neuf ans, avec 251 emplois directs pendant la phase de construction et 330 emplois directs pendant la phase d'exploitation de la mine.

Le second projet, objet du deuxième décret, porte sur la valorisation de plusieurs gisements aurifères, pour une production totale de 59 tonnes d'or, avec une production annuelle moyenne de 6,43 tonnes d'or, sur une durée d'exploitation de quatorze ans. L'opérateur prévoit un investissement global de 281,4 milliards de francs CFA, pour 1 600 emplois directs pendant la construction, et 800 emplois directs pendant l'exploitation des gisements miniers.


