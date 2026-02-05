Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le ministre des Armées appelle à la fin du désordre et à une collaboration totale à l'Est


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 5 Février 2026


En mission de sécurisation dans la ville d’Abéché, le ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, Issakha Malouwa Djamous, a rencontré ce jeudi les autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses, ainsi que les représentants de la jeunesse, à l’hôtel Trois Étoiles.


Tchad : le ministre des Armées appelle à la fin du désordre et à une collaboration totale à l'Est
Au cours de cette rencontre, le ministre a indiqué que sa mission consiste à ramener l’ordre, la sécurité et la quiétude dans la ville d’Abéché. Il a dénoncé la persistance de l’insécurité, qu’il a qualifiée d’inadmissible, précisant avoir été personnellement mandaté par le Chef de l’État pour mettre un terme à cette situation. Il a fermement affirmé ne plus vouloir entendre parler de désordre dans la ville.

​Le ministre a également évoqué les récents cas de vols d’or et d’argent dont sont victimes les commerçants. Il a rassuré que les auteurs de ces actes ont été interpellés et seront présentés à la presse dans les prochains jours. S’adressant particulièrement aux commerçants d’or, régulièrement ciblés, il les a invités à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Parmi les mesures envisagées figurent le dépôt des biens à la BEAC ou la construction d’un dépôt sécurisé placé sous la surveillance des forces de l’ordre.

Issakha Malouwa Djamous a exhorté les responsables sécuritaires récemment nommés à assumer pleinement leurs responsabilités. Il a également appelé les autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que la jeunesse, à soutenir les forces de sécurité en signalant tout comportement ou individu suspect.

Prenant la parole à son tour, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, a salué l’initiative du ministre et a appelé la population à une collaboration franche et permanente avec les forces de défense et de sécurité.

Pour sa part, le ministre, secrétaire particulier adjoint du Président de la République, Alio Abdoulaye Ibrahim, a réaffirmé l’engagement des autorités et de la population à œuvrer ensemble pour le retour durable de la paix et de la sécurité à Abéché.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/02/2026

Tchad : nomination de 5 délégués généraux du gouvernement

Tchad : nomination de 5 délégués généraux du gouvernement

Renforcement du savoir : Le Qatar au chevet de l'Université de N'Djamena Renforcement du savoir : Le Qatar au chevet de l'Université de N'Djamena 04/02/2026

Populaires

Tchad : un mort et un blessé grave dans une fusillade à l’intérieur d’un bar à Abéché

05/02/2026

N’Djamena : le ministre de l’Aménagement met en garde contre l’occupation anarchique du bassin de Klemat

05/02/2026

Côte d'Ivoire : l'État accorde des permis d'exploitation à deux entreprises pour une production de plus de 14 tonnes d'or/an

05/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter