Tchad : le ministre des Armées appelle à la fin du désordre et à une collaboration totale à l'Est

Au cours de cette rencontre, le ministre a indiqué que sa mission consiste à ramener l’ordre, la sécurité et la quiétude dans la ville d’Abéché. Il a dénoncé la persistance de l’insécurité, qu’il a qualifiée d’inadmissible, précisant avoir été personnellement mandaté par le Chef de l’État pour mettre un terme à cette situation. Il a fermement affirmé ne plus vouloir entendre parler de désordre dans la ville.



​Le ministre a également évoqué les récents cas de vols d’or et d’argent dont sont victimes les commerçants. Il a rassuré que les auteurs de ces actes ont été interpellés et seront présentés à la presse dans les prochains jours. S’adressant particulièrement aux commerçants d’or, régulièrement ciblés, il les a invités à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Parmi les mesures envisagées figurent le dépôt des biens à la BEAC ou la construction d’un dépôt sécurisé placé sous la surveillance des forces de l’ordre.



Issakha Malouwa Djamous a exhorté les responsables sécuritaires récemment nommés à assumer pleinement leurs responsabilités. Il a également appelé les autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que la jeunesse, à soutenir les forces de sécurité en signalant tout comportement ou individu suspect.



Prenant la parole à son tour, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, a salué l’initiative du ministre et a appelé la population à une collaboration franche et permanente avec les forces de défense et de sécurité.



Pour sa part, le ministre, secrétaire particulier adjoint du Président de la République, Alio Abdoulaye Ibrahim, a réaffirmé l’engagement des autorités et de la population à œuvrer ensemble pour le retour durable de la paix et de la sécurité à Abéché.