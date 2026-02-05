Excellence Coranique à Mao : Le Centre d'orientation évalue ses apprenants

Warou Batran, représentant du Sultan du Kanem, qui a présidé l'événement.

Le Centre d’Orientation des Sciences Arabes et Islamiques pour garçons internes de Mao a organisé une cérémonie de lecture et d’évaluation des apprenants du Saint Coran. Cet événement avait pour objectif d'identifier les meilleurs récitateurs parmi les élèves, en particulier ceux ayant mémorisé la moitié du Saint Coran.La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités notables, notamment :Lors de cette occasion, les responsables du centre ont encouragé les apprenants à mettre en pratique les enseignements reçus. Ils ont également exhorté les parents à inscrire davantage d’enfants pour leur assurer une formation religieuse solide. De plus, un appel a été lancé au Gouvernement et aux personnes de bonne volonté pour soutenir cette institution éducative.Le président fondateur du centre, Acheikh Moussa Moustapha, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de la cérémonie. Il a réitéré son appel pour une inscription massive des enfants au centre.Le représentant du Sultan du Kanem a donné plusieurs conseils aux apprenants et aux encadreurs, en insistant sur l'importance de la discipline, de la persévérance et de la bonne conduite pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement.Cette cérémonie souligne l'engagement du centre envers l'éducation religieuse des jeunes et son rôle crucial dans la formation de futurs leaders.