Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Excellence Coranique à Mao : Le Centre d'orientation évalue ses apprenants


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 6 Février 2026


Sous le haut patronage du Sultanat du Kanem, cette cérémonie a permis de célébrer le mérite des jeunes garçons internes ayant franchi des étapes cruciales dans leur apprentissage religieux.


Excellence Coranique à Mao : Le Centre d'orientation évalue ses apprenants



   Le Centre d’Orientation des Sciences Arabes et Islamiques pour garçons internes de Mao a organisé une cérémonie de lecture et d’évaluation des apprenants du Saint Coran. Cet événement avait pour objectif d'identifier les meilleurs récitateurs parmi les élèves, en particulier ceux ayant mémorisé la moitié du Saint Coran.

 

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités notables, notamment :
  • Warou Batran, représentant du Sultan du Kanem, qui a présidé l'événement.
  • Des représentants du Conseil provincial.
  • Des parents d’élèves et divers invités de marque.

 

Lors de cette occasion, les responsables du centre ont encouragé les apprenants à mettre en pratique les enseignements reçus. Ils ont également exhorté les parents à inscrire davantage d’enfants pour leur assurer une formation religieuse solide. De plus, un appel a été lancé au Gouvernement et aux personnes de bonne volonté pour soutenir cette institution éducative.

 

Le président fondateur du centre, Acheikh Moussa Moustapha, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de la cérémonie. Il a réitéré son appel pour une inscription massive des enfants au centre.

 
Le représentant du Sultan du Kanem a donné plusieurs conseils aux apprenants et aux encadreurs, en insistant sur l'importance de la discipline, de la persévérance et de la bonne conduite pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

 
Cette cérémonie souligne l'engagement du centre envers l'éducation religieuse des jeunes et son rôle crucial dans la formation de futurs leaders.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/02/2026

Baccalauréat 2026 : Lancement de l'Enrôlement Biométrique à N'Djamena

Baccalauréat 2026 : Lancement de l'Enrôlement Biométrique à N'Djamena

Tchad : Mahamat Togou Tchohimi nommé Inspecteur général du ministère de l'Administration du territoire Tchad : Mahamat Togou Tchohimi nommé Inspecteur général du ministère de l'Administration du territoire 04/02/2026

Populaires

Tchad : un mort et un blessé grave dans une fusillade à l’intérieur d’un bar à Abéché

05/02/2026

Côte d'Ivoire : l'État accorde des permis d'exploitation à deux entreprises pour une production de plus de 14 tonnes d'or/an

05/02/2026

N’Djamena : le ministre de l’Aménagement met en garde contre l’occupation anarchique du bassin de Klemat

05/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter