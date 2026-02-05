Alwihda Info
TCHAD

Mangalmé : Une inauguration sous le signe de la foi et de la reconnaissance


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 6 Février 2026


Offert par le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, ce joyau architectural devient le nouveau cœur battant de la vie spirituelle des fidèles du Guéra.


Mangalmé : Une inauguration sous le signe de la foi et de la reconnaissance


  La ville de Mangalme a vécu un moment historique avec l'inauguration solennelle de sa nouvelle mosquée, un projet emblématique du Maréchal Mht Idriss Deby Itno. La cérémonie a rassemblé de nombreuses autorités de la province du Guéra ainsi qu'une imposante foule de fidèles.

 

L'événement a été présidé par Général Abdoulaye Ibrahim Siam, délégué général du gouvernement auprès de la province, entouré de personnalités importantes telles que :
  • Sénateur Hassan Saline
  • Sénateur Issa Mardo
  • Représentants du Conseil Islamique National et Provincial du Guéra

 

La cérémonie a débuté par une récitation coranique de Algoni Abbo Abdoulaye, mettant en place une ambiance spirituelle. Le Maire de Mangalme, Abdallah Youssouf, a exprimé ses remerciements, suivi par le Préfet du département, Nour Khabach, qui a salué le Président Idriss Deby Itno pour ce don vital à la communauté.

 

La mosquée, désormais appelée Cheikh Ali Mht Fadoul, incarne l'engagement du gouvernement tchadien dans le développement des infrastructures religieuses. Hassaballah Adam, Imam Adjoint de la mosquée, ainsi que d'autres figures locales, ont exprimé leur gratitude pour cette réalisation.
 
Sénateur Issa Mardo a souligné l'importance de cette mosquée pour la communauté musulmane et son développement spirituel.

 

Le moment culminant de la cérémonie a été le discours du Général Abdoulaye Ibrahim Siam, qui a félicité le Président pour ses contributions religieuses et a encouragé la population à s'approprier ce lieu de culte dans un esprit de respect et de coexistence.

 

La cérémonie s'est achevée par la coupe du ruban inaugural par le Général Siam, symbolisant l'ouverture officielle de la mosquée. La première prière a été dirigée par l'Imam, rassemblant tous les fidèles dans une communion spirituelle profonde.

 

La mosquée Cheikh Ali Mht Fadoul de Mangalme deviendra un symbole de foi, d'unité et de développement pour les générations futures, contribuant ainsi au renforcement des liens au sein de la communauté musulmane.


