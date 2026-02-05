









TCHAD Mangalmé : Une inauguration sous le signe de la foi et de la reconnaissance

Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 6 Février 2026



Offert par le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, ce joyau architectural devient le nouveau cœur battant de la vie spirituelle des fidèles du Guéra.





La ville de Mangalme a vécu un moment historique avec l'inauguration solennelle de sa nouvelle mosquée, un projet emblématique du Maréchal Mht Idriss Deby Itno. La cérémonie a rassemblé de nombreuses autorités de la province du Guéra ainsi qu'une imposante foule de fidèles. L'événement a été présidé par Général Abdoulaye Ibrahim Siam, délégué général du gouvernement auprès de la province, entouré de personnalités importantes telles que : Sénateur Hassan Saline

Sénateur Issa Mardo

Représentants du Conseil Islamique National et Provincial du Guéra La cérémonie a débuté par une récitation coranique de Algoni Abbo Abdoulaye, mettant en place une ambiance spirituelle. Le Maire de Mangalme, Abdallah Youssouf, a exprimé ses remerciements, suivi par le Préfet du département, Nour Khabach, qui a salué le Président Idriss Deby Itno pour ce don vital à la communauté. La mosquée, désormais appelée Cheikh Ali Mht Fadoul, incarne l'engagement du gouvernement tchadien dans le développement des infrastructures religieuses. Hassaballah Adam, Imam Adjoint de la mosquée, ainsi que d'autres figures locales, ont exprimé leur gratitude pour cette réalisation.



