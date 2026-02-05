Conservation et Développement : Le Tchad et African Parks renforcent leur alliance

Un partenariat historique et en pleine expansion



La collaboration entre la République du Tchad et African Parks est un modèle de gestion public-privé en Afrique. Débutée en 2010, elle couvre aujourd'hui des paysages diversifiés :



Parc National de Zakouma (depuis 2010) : Fleuron de la conservation, mondialement connu pour la stabilisation de sa population d'éléphants.

Réserve Naturelle et Culturelle de l'Ennedi : Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO où la gestion intègre culture et biodiversité.

Parc National de Siniaka Minia et Paysage de l'Aouk-Keita : Zones tampons et corridors écologiques essentiels pour la grande faune soudano-sahélienne.









Gouvernance et Développement Durable



Au-delà de la surveillance anti-braconnage, les discussions à Johannesburg ont porté sur une vision de long terme :



Gouvernance des aires protégées : Améliorer l'efficacité de la gestion administrative et technique. Bénéfices communautaires : S'assurer que les populations locales tirent des revenus directs de la conservation (emplois, éducation, santé). Résilience climatique : Protéger les zones humides et les bassins versants (comme l'Aouk) pour garantir les ressources en eau.

Cette visite du Ministre Hassan Bakhit Djamous démontre que le Tchad ne considère pas ses parcs nationaux comme des sanctuaires isolés, mais comme des moteurs de. La perspective d'accueillir de nouvelles espèces emblématiques grâce à l'initiative "Rhino Rewild" place le pays à l'avant-garde de la "Nature Positive" en Afrique.