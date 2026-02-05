Alwihda Info
TCHAD

Conservation et Développement : Le Tchad et African Parks renforcent leur alliance


Alwihda Info | Par - 6 Février 2026


Ce dialogue stratégique au siège d'African Parks consolide seize années d'efforts conjoints pour protéger le patrimoine naturel tchadien tout en intégrant les enjeux de développement des communautés locales.


Conservation et Développement : Le Tchad et African Parks renforcent leur alliance


 

Rhino Rewild : Le Tchad dans la mire de la restauration des espèces


L'un des points forts de cette mission a été la visite de l'initiative Rhino Rewild. Ce projet titanesque vise à réintroduire 2 000 rhinocéros blancs du Sud dans des écosystèmes sécurisés à travers le continent.
 

  • L'enjeu pour le Tchad : Après le succès de la réintroduction des rhinocéros noirs à Zakouma, l'expertise d'African Parks pourrait permettre au Tchad de participer à cette nouvelle vague de restauration, renforçant ainsi l'attractivité touristique et l'équilibre écologique du pays.

 




 

Un partenariat historique et en pleine expansion


La collaboration entre la République du Tchad et African Parks est un modèle de gestion public-privé en Afrique. Débutée en 2010, elle couvre aujourd'hui des paysages diversifiés :

  • Parc National de Zakouma (depuis 2010) : Fleuron de la conservation, mondialement connu pour la stabilisation de sa population d'éléphants.

  • Réserve Naturelle et Culturelle de l'Ennedi : Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO où la gestion intègre culture et biodiversité.

  • Parc National de Siniaka Minia et Paysage de l'Aouk-Keita : Zones tampons et corridors écologiques essentiels pour la grande faune soudano-sahélienne.





Gouvernance et Développement Durable


Au-delà de la surveillance anti-braconnage, les discussions à Johannesburg ont porté sur une vision de long terme :

  1. Gouvernance des aires protégées : Améliorer l'efficacité de la gestion administrative et technique.

  2. Bénéfices communautaires : S'assurer que les populations locales tirent des revenus directs de la conservation (emplois, éducation, santé).

  3. Résilience climatique : Protéger les zones humides et les bassins versants (comme l'Aouk) pour garantir les ressources en eau.





Cette visite du Ministre Hassan Bakhit Djamous démontre que le Tchad ne considère pas ses parcs nationaux comme des sanctuaires isolés, mais comme des moteurs de développement durable. La perspective d'accueillir de nouvelles espèces emblématiques grâce à l'initiative "Rhino Rewild" place le pays à l'avant-garde de la "Nature Positive" en Afrique.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad - Sécurité à l'Est : Le Gouvernement réaffirme la "Tolérance Zéro" pour les armes

