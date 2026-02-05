Alwihda Info
TCHAD

Santé et Hygiène à Sarh : L'Hôpital Dr Outel Bono sécurise son approvisionnement en eau


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 6 Février 2026


Grâce à un réservoir de 20 m³, les services de chirurgie, de maternité et de soins généraux disposent désormais d'une ressource continue, mettant fin à la corvée d'eau pour le personnel soignant.


  L’Hôpital provincial Dr Outel Bono a inauguré un château d’eau d’une capacité de 20 mètres cubes, réalisé grâce à l’appui de l’UNICEF dans le cadre du programme Eau, Hygiène et Assainissement (EHA). La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence d'autorités administratives et sanitaires, ainsi que de partenaires techniques et financiers.

 

Cet ajout crucial répond à un besoin urgent d'approvisionnement en eau, permettant ainsi de renforcer la qualité des soins et les conditions de travail du personnel soignant.

 

Le directeur de l'hôpital, Dr Youssouf Ramaï, a souligné l'importance de l'eau dans le système de soins, affirmant :
"À l’hôpital, l’eau n’est pas un luxe, c’est un médicament de base."


Il a rappelé les défis passés, où le personnel transportait l'eau manuellement, ce qui compliquait les soins.

 

Avec une capacité de 20 000 litres, cette nouvelle infrastructure améliore non seulement l'hygiène et la sécurité sanitaire à l'hôpital, mais aussi les services de chirurgie et de soins postnataux.

 

Nahyan Thierry, Délégué provincial en charge de l’Eau, a remercié tous les partenaires pour leur collaboration et a insisté sur l’importance d’un bon usage du nouvel ouvrage.

 
Marcelin Rambo, représentant de l'UNICEF, a également loué les efforts du Gouvernement tchadien et des ministères de l’Eau et de la Santé, précisant que :
"Cet ouvrage contribuera à améliorer significativement la qualité globale des soins."

 

Rambo a recommandé la création d’un service de maintenance pour garantir l'utilisation adéquate et durable de l'eau.

 

À l’issue de l’inauguration, une visite des différents services de l'hôpital a permis de confirmer la disponibilité effective de l'eau, un enjeu crucial pour la santé publique à Sarh. Ces améliorations marquent une étape importante vers un meilleur accès aux soins dans la région.


