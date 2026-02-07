Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Tchad–Libye : vers l’ouverture de consulats et de nouvelles liaisons de transport


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Février 2026


L’ambassadeur du Tchad en Libye, Taher Essou Youssouf, a annoncé des démarches avancées visant à ouvrir des consulats tchadiens à Benghazi, Sebha et Kufra. Parallèlement, les autorités tchadiennes travaillent à la mise en place d’une ligne aérienne directe ainsi que de corridors de transport aérien et terrestre entre les deux pays.


Ces initiatives ont pour objectif de renforcer la coopération économique, de faciliter les échanges commerciaux et de favoriser l’exploitation des zones franches, tout en stimulant l’investissement et la mobilité des personnes et des marchandises.

Cette annonce a été faite lors d’une rencontre entre le diplomate tchadien et le président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Saleh. À cette occasion, l’ambassadeur a réaffirmé l’engagement du Tchad à approfondir ses relations stratégiques avec la Libye, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’économie, de l’investissement, du commerce et de la culture.

Selon Taher Essou Youssouf, cette dynamique vise à servir les intérêts communs des deux pays et à contribuer au renforcement de la stabilité et du développement dans la région, soulignant que des actions concrètes sont en préparation pour traduire cette vision en projets opérationnels.


