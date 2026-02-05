Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : Le Président de la République reçoit les vœux des Forces de Défense et de Sécurité


Alwihda Info | Par - 6 Février 2026


Lors d'une cérémonie tenue au Palais de Koulouba, les Chefs d’États-majors et les Directeurs des services centraux des Armées ont présenté leurs vœux de Nouvel An à Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition et Chef suprême des Armées.


Mali : Le Président de la République reçoit les vœux des Forces de Défense et de Sécurité




  Le Chef d’État-major général des Armées, le Général de division Oumar DIARRA, a invité l’audience à observer une minute de silence en hommage aux victimes du terrorisme. Il a souligné l'importance de la résilience du peuple malien et la marque de soutien des populations, qui est une source essentielle de motivation pour les Forces armées.




Bilan des Opérations en 2025


Le Général DIARRA a dressé le bilan des opérations conduites en 2025, mettant en lumière l'adaptation des dispositifs militaires face aux changements dans les modes opératoires des groupes armés terroristes. Il a précisé que ces groupes ciblent de plus en plus les populations civiles et les secteurs économiques.




Priorités pour 2026


Il a insisté sur la poursuite des réformes et de la restructuration des Forces de Défense et de Sécurité, une priorité pour 2026, tout en mentionnant la dynamique de coopération avec la Confédération des États du Sahel.




Discours du Président GOÏTA


Le Président de la Transition a exprimé sa profonde respect pour la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur et toutes les victimes civiles et militaires, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Il a réaffirmé la solidarité de la Nation envers ces derniers, assurant que les sacrifices consentis « ne seront ni oubliés ni vains. »




Importance de la Lutte Contre le Terrorisme


Le Chef suprême des Armées a affirmé que la lutte contre le terrorisme doit s'appuyer sur la discipline, l’anticipation et la cohésion face à une menace en constante évolution. Il a souligné que le terrorisme est un instrument géopolitique dans l’espace sahélien, appelant à un renforcement continu des capacités des armées régionales.




Renforcement de la Coopération


Il a également salué la montée en puissance de la défense nationale et la réactivité des Forces de Défense et de Sécurité face aux attaques visant les convois et les infrastructures stratégiques. Le Président a rappelé que l’action des forces armées s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée avec les armées du Burkina Faso et du Niger, particulièrement au sein de la Confédération des États du Sahel.




Perspectives pour 2026


Le Président GOÏTA a conclu en insistant sur la dimension morale de la victoire, mentionnant que la confiance du peuple est au cœur de l'action militaire. L'année 2026 sera consacrée à la consolidation et à l’intensification de l'action opérationnelle, en intégrant fully la lutte informationnelle.
Peter Kum
