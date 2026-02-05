Tchad : le FIDA évalue son partenariat avec le pays lors d’un atelier national à N’Djamena

Un atelier national d’évaluation de la stratégie et du programme de pays du Fonds international de développement agricole (FIDA) en République du Tchad s’est ouvert ce jeudi 5 février 2026 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de partenaires techniques et financiers.



La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de la Production et de l’Industrialisation agricole, Keda Ballah, aux côtés de son homologue de l’Environnement, Bokhit Djamous, ainsi que de hauts responsables du FIDA.



Dans son mot introductif, le Directeur du Bureau indépendant de l’évaluation (BIE) du FIDA, M. Indran Naidoo, a salué le travail accompli par l’équipe d’évaluation.

« Nous félicitons et remercions l’équipe d’évaluation qui a fourni un travail remarquable, rendant possible la tenue de cette rencontre stratégique », a-t-il déclaré.



Prenant la parole à son tour, M. Bernard Hien, représentant de la Division régionale Afrique de l’Ouest et du Centre du FIDA, a présenté les principaux résultats de l’évaluation. Il a indiqué que, sur les 13 domaines de performance analysés, le Tchad a enregistré des résultats jugés satisfaisants, notamment en matière d’innovation et de gestion des ressources naturelles (GRN). De bonnes performances ont également été relevées en termes de pertinence, de cohérence et d’efficacité des interventions du FIDA dans la région AOC.



Toutefois, des efforts restent à fournir sur cinq indicateurs clés, à savoir :



la gestion des savoirs,

les partenariats,

le dialogue sur les politiques publiques,

la durabilité des actions,

la mise à l’échelle des projets.

« Ces axes constituent des leviers importants pour renforcer l’impact des interventions futures », a-t-il conclu.



Pour sa part, le ministre de la Production et de l’Industrialisation agricole, Keda Ballah, a souligné l’importance des conclusions issues de cette mission d’évaluation.

« La mission a produit un rapport contenant des conclusions et des recommandations utiles. Celles-ci permettront, sans aucun doute, de renforcer les futurs partenariats entre le FIDA et le gouvernement du Tchad, en vue de la conception et de la mise en œuvre de la prochaine stratégie de pays », a-t-il affirmé.



Le ministre a également rappelé que le FIDA et le Tchad ont développé un partenariat stratégique solide et pertinent, marqué par une forte cohérence entre les thématiques soutenues par l’institution internationale et les priorités nationales de développement.



Cet atelier national constitue ainsi une étape clé de la réflexion stratégique, visant à améliorer l’impact des projets agricoles et ruraux au service de la sécurité alimentaire, de la résilience des populations rurales et du développement durable du Tchad.

