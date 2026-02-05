Crise Anglophone au Cameroun : 10 ans de conflit et de vies brisées

Une Intensification Tragique
La crise anglophone au Cameroun, qui a débuté en octobre 2016, a rapidement évolué en un conflit armé l'année suivante, entraînant des conséquences dévastatrices. Selon les données récentes des agences telles que l’ONU, le HCR et l'OCHA, la situation reste alarmante :
6 000 à 6 500 morts (civils, forces de sécurité et combattants séparatistes) depuis le début du conflit.
493 000 à 584 000 personnes déplacées internes (IDPs) dans les régions anglophones.
73 000 à 87 000 réfugiés camerounais au Nigeria fuyant les violences et les exactions.
Au total, la crise a contribué à 700 000 à 900 000 déplacements forcés cumulés depuis 2016, affectant ainsi environ 1,8 million de personnes en besoin humanitaire.
Impact sur la Population
Outre les déplacés internes, un nombre significatif de Camerounais, particulièrement des jeunes éduqués et des professionnels, a choisi l'exil international, formant une diaspora active dans des pays tels que les États-Unis, le Canada, et l'Europe. Cette diaspora joue un rôle crucial dans la mobilisation et les plaidoyers, tout en renforçant un sentiment d'exil.
Michael Tchimkio Nzengang est l’un des rescapés de cette crise. Son témoignage révèle l'impact humain dévastateur du conflit.
L'Histoire de Michael
Né à Douala en 1991, Michael a connu une vie marquée par la lutte et la résilience. Moto-taximen pour subvenir aux besoins de sa compagne et de leurs enfants, il a vu sa vie basculer le 15 septembre 2017.
« Une attaque des Ambazonia Defence Forces a eu lieu près de chez mes parents. Le lendemain, les BIR ont incendié notre maison. En voyant mon père abattu, j’ai compris que je devais survivre », raconte-t-il à Alwihda.
Détention et Tortures
Michael a ensuite été capturé, torturé par des militaires convaincus qu'il savait où se trouvait un membre de sa famille. Après des mois de souffrance, il a été relâché, mais sa maison n'était plus que des cendres. La décision de fuir vers le Nigeria a alors été inévitable.
Son parcours difficile à travers le Niger, l'Algérie, le Maroc, et la Libye, avant d'atteindre l'Italie puis la France, révèle la cruauté du destin des victimes de ce conflit.
Un Conflit Enlisé
L’histoire de Michael et des millions d'autres souligne les défis auxquels font face les victimes de cette crise. La douleur des violences, l'angoisse de l'exil et l'incertitude d'une vie nouvelle obscurcissent leur quotidien. Malgré tout, Michael reste déterminé à ne pas oublier sa terre natale, espérant un avenir pacifique pour le Cameroun.
Nécessité d'un Dialogue Inclusif
En 2026, le temps presse. Chaque année de conflit durcit les positions et amplifie les traumatismes intergénérationnels. Pour reconstruire le tissu social camerounais, un dialogue inclusif est crucial pour offrir justice aux victimes et prospects de retour sécurisé aux milliers d'exilés.
Ce témoignage met en exergue non seulement la gravité de la crise actuelle, mais également l'urgence des solutions nécessaires pour restaurer la paix et la dignité au sein des communautés touchées.