Crise Anglophone au Cameroun : 10 ans de conflit et de vies brisées







« Une attaque des Ambazonia Defence Forces a eu lieu près de chez mes parents. Le lendemain, les BIR ont incendié notre maison. En voyant mon père abattu, j’ai compris que je devais survivre », raconte-t-il à Alwihda.









Détention et Tortures





Michael a ensuite été capturé, torturé par des militaires convaincus qu'il savait où se trouvait un membre de sa famille. Après des mois de souffrance, il a été relâché, mais sa maison n'était plus que des cendres. La décision de fuir vers le Nigeria a alors été inévitable.





Son parcours difficile à travers le Niger, l'Algérie, le Maroc, et la Libye, avant d'atteindre l'Italie puis la France, révèle la cruauté du destin des victimes de ce conflit.





