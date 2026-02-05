Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun - Sécurisation Électorale : La Gendarmerie de l'Extrême-Nord en alerte


Alwihda Info | Par - 6 Février 2026


Sous la supervision du Général de Brigade ESSOH Jules César, les unités de Maroua ont achevé deux semaines de recyclage intensif axées sur la maîtrise de l'ordre et le respect des droits humains.


Cameroun - Sécurisation Électorale : La Gendarmerie de l'Extrême-Nord en alerte




  Dans le cadre de la sécurisation des prochaines échéances électorales, les personnels de la Compagnie de Gendarmerie de Maroua et du Groupe d'Escadrons n°3 ont bénéficié d'un recyclage de deux semaines sur les techniques de maintien de l'ordre, organisé à l'État-Major de la Légion de Gendarmerie de l'Extrême-Nord.




Détails de la Formation


Les séances d'instruction pratique ont couvert plusieurs domaines essentiels :
  • Opérations de Maintien et Rétablissement de l'Ordre
  • Intervention Professionnelle
  • Secourisme opérationnel
Ce programme a été conçu pour renforcer les capacités des gendarmes en vue des défis potentiels que pourraient poser les futures élections.





Exercice de Synthèse


La formation s'est conclue par un exercice de synthèse, supervisé par le Général de Brigade ESSOH Jules César, Commandant de la Quatrième Région de Gendarmerie (COMRG4).Lors de cet exercice, le COMRG4 a souligné l'importance de l'entraînement en vue des missions régaliennes des gendarmes.




Messages du Commandant


Dans son discours, le Général ESSOH a affirmé que ce programme avant-gardiste vise à préparer le personnel à faire face efficacement aux troubles possibles durant les élections. Il a félicité les encadreurs pour la qualité de la formation reçue et a encouragé les apprenants à faire preuve de professionnalisme et de maîtrise de soi. Il a averti que la moindre erreur sur le terrain pourrait nuire à l'image de la Gendarmerie Nationale.

 
Ce recyclage s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des forces de sécurité afin d'assurer un environnement pacifique lors des prochaines échéances électorales au Cameroun.




 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/02/2026

Crise Soudanaise à l’Est du Tchad : Le Royaume-Uni au chevet des réfugiés

Crise Soudanaise à l’Est du Tchad : Le Royaume-Uni au chevet des réfugiés

Baccalauréat 2026 : Lancement de l'Enrôlement Biométrique à N'Djamena Baccalauréat 2026 : Lancement de l'Enrôlement Biométrique à N'Djamena 05/02/2026

Populaires

Tchad : un mort et un blessé grave dans une fusillade à l’intérieur d’un bar à Abéché

05/02/2026

Côte d'Ivoire : l'État accorde des permis d'exploitation à deux entreprises pour une production de plus de 14 tonnes d'or/an

05/02/2026

N’Djamena : le ministre de l’Aménagement met en garde contre l’occupation anarchique du bassin de Klemat

05/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter