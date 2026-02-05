Cameroun - Sécurisation Électorale : La Gendarmerie de l'Extrême-Nord en alerte







Dans le cadre de la sécurisation des prochaines échéances électorales, les personnels de la Compagnie de Gendarmerie de Maroua et du Groupe d'Escadrons n°3 ont bénéficié d'un recyclage de deux semaines sur les techniques de maintien de l'ordre, organisé à l'État-Major de la Légion de Gendarmerie de l'Extrême-Nord.Les séances d'instruction pratique ont couvert plusieurs domaines essentiels :Ce programme a été conçu pour renforcer les capacités des gendarmes en vue des défis potentiels que pourraient poser les futures élections.La formation s'est conclue par un exercice de synthèse, supervisé par le Général de Brigade, Commandant de la Quatrième Région de Gendarmerie (COMRG4).Lors de cet exercice, le COMRG4 a souligné l'importance de l'entraînement en vue des missions régaliennes des gendarmes.Dans son discours, le Général ESSOH a affirmé que ce programme avant-gardiste vise à préparer le personnel à faire face efficacement aux troubles possibles durant les élections. Il a félicité les encadreurs pour la qualité de la formation reçue et a encouragé les apprenants à faire preuve deet de. Il a averti que la moindre erreur sur le terrain pourrait nuire à l'image de la Gendarmerie Nationale.Ce recyclage s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des forces de sécurité afin d'assurer un environnement pacifique lors des prochaines échéances électorales au Cameroun.