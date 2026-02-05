Sécurité à Abéché : Une opération de ratissage massive porte ses fruits







Système de Sécurité Mobilisé

Police Nationale

Gendarmerie Nationale

Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT)

Autres services spécialisés de la sécurité intérieure





Supervision des Opérations

Général Djiddo Mahamat Haggaar , Directeur Général de la Gendarmerie Nationale

, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale Contrôleur Général Tougoud Digo Maide , Directeur Général de la Police Nationale

, Directeur Général de la Police Nationale Représentants de la GNNT et plusieurs responsables des services concernés



Zones de Fouille







Résultats de l'Opération

L'interpellation de plusieurs individus impliqués dans des actes répréhensibles, y compris : Port irrégulier de tenues militaires Détention de produits prohibés Circulation de substances nocives

La saisie d'un important lot de matériels, comprenant : Des armes à feu Des armes blanches D'autres produits nuisibles pour la population





Engagement des Forces de Sécurité

La préservation de l'ordre public

La protection des personnes et de leurs biens

La consolidation de la confiance entre l'État et les citoyens

Dans le cadre des efforts pour renforcer la sécurité publique, une vaste opération de ratissage et de fouille se poursuit activement dans la ville d’Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Cette initiative est le fruit d’une stratégie mise en œuvre par les plus hautes autorités.L’opération est conduite par une commission mixte regroupant :Les opérations sont supervisées par :Les fouilles se déroulent dans plusieurs quartiers sensibles identifiés grâce à un travail de renseignement approfondi. Des sites servant d'abris ou de points de dissimulation ont été démantelés par les forces de sécurité.Cette action a permis :À travers cette opération, les forces de sécurité intérieure réaffirment leur engagement envers :Ces actions visent à établir un environnement de paix durable et à renforcer la sécurité collective dans la province du Ouaddaï.