TCHAD

Sécurité à Abéché : Une opération de ratissage massive porte ses fruits


Alwihda Info | Par - 6 Février 2026


Sous la supervision conjointe des directeurs généraux de la Gendarmerie et de la Police, les forces de sécurité intérieure ont frappé un grand coup contre la criminalité organisée et la détention illégale d'armes.


Dans le cadre des efforts pour renforcer la sécurité publique, une vaste opération de ratissage et de fouille se poursuit activement dans la ville d’Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Cette initiative est le fruit d’une stratégie mise en œuvre par les plus hautes autorités.




Système de Sécurité Mobilisé


L’opération est conduite par une commission mixte regroupant :
  • Police Nationale
  • Gendarmerie Nationale
  • Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT)
  • Autres services spécialisés de la sécurité intérieure



Supervision des Opérations



Les opérations sont supervisées par :
  • Général Djiddo Mahamat Haggaar, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale
  • Contrôleur Général Tougoud Digo Maide, Directeur Général de la Police Nationale
  • Représentants de la GNNT et plusieurs responsables des services concernés


Zones de Fouille


Les fouilles se déroulent dans plusieurs quartiers sensibles identifiés grâce à un travail de renseignement approfondi. Des sites servant d'abris ou de points de dissimulation ont été démantelés par les forces de sécurité.




Résultats de l'Opération


Cette action a permis :
  • L'interpellation de plusieurs individus impliqués dans des actes répréhensibles, y compris :
    • Port irrégulier de tenues militaires
    • Détention de produits prohibés
    • Circulation de substances nocives
  • La saisie d'un important lot de matériels, comprenant :
    • Des armes à feu
    • Des armes blanches
    • D'autres produits nuisibles pour la population


Engagement des Forces de Sécurité


À travers cette opération, les forces de sécurité intérieure réaffirment leur engagement envers :
  • La préservation de l'ordre public
  • La protection des personnes et de leurs biens
  • La consolidation de la confiance entre l'État et les citoyens
Ces actions visent à établir un environnement de paix durable et à renforcer la sécurité collective dans la province du Ouaddaï.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


