Sécurité à Abéché : Une opération de ratissage massive porte ses fruits

Dans le cadre des efforts pour renforcer la sécurité publique, une vaste opération de ratissage et de fouille se poursuit activement dans la ville d’Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Cette initiative est le fruit d’une stratégie mise en œuvre par les plus hautes autorités.
Système de Sécurité Mobilisé
L’opération est conduite par une commission mixte regroupant :
- Police Nationale
- Gendarmerie Nationale
- Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT)
- Autres services spécialisés de la sécurité intérieure
Supervision des Opérations
Les opérations sont supervisées par :
- Général Djiddo Mahamat Haggaar, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale
- Contrôleur Général Tougoud Digo Maide, Directeur Général de la Police Nationale
- Représentants de la GNNT et plusieurs responsables des services concernés
Zones de Fouille
Les fouilles se déroulent dans plusieurs quartiers sensibles identifiés grâce à un travail de renseignement approfondi. Des sites servant d'abris ou de points de dissimulation ont été démantelés par les forces de sécurité.
Résultats de l'Opération
Cette action a permis :
- L'interpellation de plusieurs individus impliqués dans des actes répréhensibles, y compris :
- Port irrégulier de tenues militaires
- Détention de produits prohibés
- Circulation de substances nocives
- La saisie d'un important lot de matériels, comprenant :
- Des armes à feu
- Des armes blanches
- D'autres produits nuisibles pour la population
Engagement des Forces de Sécurité
À travers cette opération, les forces de sécurité intérieure réaffirment leur engagement envers :
- La préservation de l'ordre public
- La protection des personnes et de leurs biens
- La consolidation de la confiance entre l'État et les citoyens