TCHAD

ATPE : Cap sur la modernisation et l'autonomie pour 2026


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 7 Février 2026


Le Conseil d'Administration, présidé par Aïcha Khalil Bilal, a validé une feuille de route budgétaire centrée sur la transformation numérique et la pérennisation du passage au quotidien pour le journal L'Info.


ATPE : Cap sur la modernisation et l'autonomie pour 2026



L’Agence tchadienne de Presse et d’Édition (ATPE) a examiné et approuvé son budget pour l’exercice 2026 lors d'une session de son conseil d’administration tenue ce vendredi à son siège. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, des membres du conseil et de l’équipe dirigeante.

 

L’adoption de ce budget marque une étape importante pour la poursuite des réformes engagées par l’ATPE. Cependant, le montant précis du budget adopté n’a pas été divulgué.



Évaluation de l'État de l'Institution


Cette session a permis de :
  • Évaluer l’état de l’institution
  • Examiner le projet de budget 2026
  • Identifier les priorités stratégiques, dans un contexte de redressement dynamisé.

 

Aïcha Khalil Bilal, présidente du Conseil d’administration, a souligné que cette session intervient à un moment décisif pour l'évolution de l’ATPE. Elle a également salué les efforts conjugués de la direction générale et du personnel, qui ont permis à L’Info de passer d'une publication hebdomadaire à une parution quotidienne.



Bilan du Directeur Général


Le directeur général de l’ATPE, Hissein Bosquet Khamis Togoï, a présenté un bilan des neuf mois d’exercice, soulignant :
  • La relance effective des activités
  • Le renforcement des capacités humaines et matérielles
  • Les partenariats établis avec des institutions nationales et internationales
  • L'augmentation de l'audience du site web de l’Agence.

 

Gassim Chérif Mahamat, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a salué le « souffle nouveau » impulsé à l’ATPE après une période difficile. Il a encouragé l’Agence à poursuivre sa modernisation et à adopter une approche de gestion plus proche de celle d’une entreprise de presse, afin de renforcer son autonomie financière.

 
Cette adoption de budget est perçue comme un pas déterminant vers le renforcement de la capacité de l’ATPE à fournir une information de qualité et à améliorer son impact médiatique au Tchad.


Abéché : Les Femmes au Cœur de la Paix et de la Cohésion Sociale

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d'une veuve

