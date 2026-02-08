Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le Conseil provincial à l’écoute des services déconcentrés de l’État à Baga-Sola


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper - 9 Février 2026



Dans le cadre de sa mission de terrain dédiée aux consultations citoyennes, le président du Conseil provincial du Lac, Moustapha Mahamat Mamadou, a tenu, ce lundi 9 février 2026 à Bagasola, une séance d’échanges avec les responsables des services déconcentrés de l’État du département de Kaya.

La rencontre s’est déroulée en présence du préfet de Kaya,Haki Djiddi Choukou. Cette concertation visait à mieux cerner les réalités administratives et sectorielles locales, dans l’optique de renforcer la mise en œuvre effective de la décentralisation ; et d’intégrer les préoccupations exprimées dans la planification du développement provincial.

Les discussions ont essentiellement porté sur les difficultés auxquelles font face les services de l’État, notamment le déficit d’infrastructures administratives, l’insuffisance des ressources humaines et logistiques, ainsi que les défis rencontrés dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’élevage et des services sociaux de base.

En réponse aux différentes préoccupations soulevées, le président du Conseil provincial du Lac a rassuré que l’ensemble des doléances sera examiné au cas par cas, en vue de définir des priorités d’intervention et de les transmettre aux autorités compétentes, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers.

À l’issue de cette séance d’échanges, le président du Conseil provincial et la délégation qui l’accompagnait ont effectué une visite au district sanitaire de Bagasola. Ils ont parcouru plusieurs services, notamment le laboratoire, la nutrition, la pédiatrie et les urgences, afin de constater de visu les conditions de fonctionnement de cette structure sanitaire.

Cette mission s’inscrit dans une dynamique d’écoute, de proximité et d’engagement en faveur du développement local et de l’amélioration des services publics au bénéfice des populations de la province du Lac.


