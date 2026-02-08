Alerte humanitaire à Ouré Cassoni : L'Appel à l'action de l'ONU

Ouré Cassoni, province de l'Ennedi-Est – Le Dr François Batalingaya, Coordonnateur résident des Nations Unies au Tchad, a rencontré les réfugiés et les communautés hôtes du camp d’Ouré Cassoni. Cette visite n’était pas protocolaire, mais plutôt une immersion dans une crise humanitaire croissante qui nécessite des réponses immédiates.
Sur place, le Coordonnateur a écouté les récits poignants de réfugiés, de leaders communautaires et de partenaires. Les témoignages révèlent une réalité marquée par :
- La privation
- L’épuisement
- L’incertitude
Suite à de nouveaux afflux de réfugiés, avec plus de 7 000 arrivées, principalement des femmes et des enfants, les besoins essentiels sont pressants, englobant notamment :
- Accès à l'Eau, Hygiène et Assainissement (WASH)
- Santé et Nutrition
- Sécurité Alimentaire
- Abris et Articles Ménagers Essentiels
- Protection
- Éducation
Face à ces défis, le Dr Batalingaya a souligné que :
"Oure Cassoni est un signal d’alarme. Sans une mobilisation rapide et renforcée, les besoins humanitaires continueront de dépasser les capacités de réponse. L’urgence est réelle, et l’inaction n’est plus une option."
Cette déclaration souligne la nécessité urgente d'une action collective pour améliorer la situation des réfugiés et des communautés locales, tout en répondant à cette crise humanitaire qui ne cesse de s'intensifier.