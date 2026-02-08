Alerte humanitaire à Ouré Cassoni : L'Appel à l'action de l'ONU

La privation

L’épuisement

L’incertitude

Accès à l'Eau, Hygiène et Assainissement (WASH)

Santé et Nutrition

Sécurité Alimentaire

Abris et Articles Ménagers Essentiels

Protection

Éducation

"Oure Cassoni est un signal d’alarme. Sans une mobilisation rapide et renforcée, les besoins humanitaires continueront de dépasser les capacités de réponse. L’urgence est réelle, et l’inaction n’est plus une option."

a rencontré les réfugiés et les communautés hôtes du camp d’Ouré Cassoni. Cette visite n’était pas protocolaire, mais plutôt une immersion dans une crise humanitaire croissante qui nécessite des réponses immédiates.Sur place, le Coordonnateur a écouté les récits poignants de réfugiés, de leaders communautaires et de partenaires. Les témoignages révèlent une réalité marquée par :Derrière chaque chiffre se cachent des vies suspendues, des enfants sans accès à l'éducation et des familles privées de logement.Suite à de nouveaux afflux de réfugiés, avec plus dearrivées, principalement des femmes et des enfants, les besoins essentiels sont pressants, englobant notamment :Face à ces défis, le Dr Batalingaya a souligné que :Cette déclaration souligne la nécessité urgente d'une action collective pour améliorer la situation des réfugiés et des communautés locales, tout en répondant à cette crise humanitaire qui ne cesse de s'intensifier.