Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Alerte humanitaire à Ouré Cassoni : L'Appel à l'action de l'ONU


Alwihda Info | Par - 9 Février 2026


Face à l'arrivée soudaine de plus de 7 000 nouveaux réfugiés, majoritairement des femmes et des enfants, le système de réponse humanitaire atteint ses limites structurelles.


Alerte humanitaire à Ouré Cassoni : L'Appel à l'action de l'ONU



  Ouré Cassoni, province de l'Ennedi-EstLe Dr François Batalingaya, Coordonnateur résident des Nations Unies au Tchad, a rencontré les réfugiés et les communautés hôtes du camp d’Ouré Cassoni. Cette visite n’était pas protocolaire, mais plutôt une immersion dans une crise humanitaire croissante qui nécessite des réponses immédiates.

 

Sur place, le Coordonnateur a écouté les récits poignants de réfugiés, de leaders communautaires et de partenaires. Les témoignages révèlent une réalité marquée par :
  • La privation
  • L’épuisement
  • L’incertitude
Derrière chaque chiffre se cachent des vies suspendues, des enfants sans accès à l'éducation et des familles privées de logement.

 

Suite à de nouveaux afflux de réfugiés, avec plus de 7 000 arrivées, principalement des femmes et des enfants, les besoins essentiels sont pressants, englobant notamment :
  • Accès à l'Eau, Hygiène et Assainissement (WASH)
  • Santé et Nutrition
  • Sécurité Alimentaire
  • Abris et Articles Ménagers Essentiels
  • Protection
  • Éducation

 

Face à ces défis, le Dr Batalingaya a souligné que :
"Oure Cassoni est un signal d’alarme. Sans une mobilisation rapide et renforcée, les besoins humanitaires continueront de dépasser les capacités de réponse. L’urgence est réelle, et l’inaction n’est plus une option."


Cette déclaration souligne la nécessité urgente d'une action collective pour améliorer la situation des réfugiés et des communautés locales, tout en répondant à cette crise humanitaire qui ne cesse de s'intensifier.


 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/02/2026

Tchad : trois trafiquants d’armes présentés aux autorités provinciales du Guéra

Tchad : trois trafiquants d’armes présentés aux autorités provinciales du Guéra

Administration du Ouaddaï : Asdjim Belndoum prend les rênes du Secrétariat Général Administration du Ouaddaï : Asdjim Belndoum prend les rênes du Secrétariat Général 06/02/2026

Populaires

Côte d'Ivoire : le prix bord champ du kilogramme de la noix de cajou fixé à 400 FCFA

08/02/2026

Tchad : deux militaires devant la justice pour menace et usage de stupéfiants

08/02/2026

Tchad : l’Association des jeunes Al-Abrar célèbre son 9ᵉ anniversaire à Abéché

08/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter