TCHAD

Tchad : les travaux d’aménagement de la route Laï–Kélo ont repris


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 8 Février 2026



Les travaux d’aménagement de la route Laï–Kélo ont repris depuis quelques jours. Ce chantier gouvernemental est exécuté par une entreprise basée à Casablanca.

Cet axe, passant par Béré, est crucial pour le commerce, notamment avec Moundou et d’autres villes. Il vise à désenclaver l’intérieur de la province de la Tandjilé. Cette route, stratégique pour faciliter les échanges et l’accès aux zones isolées, avait connu plusieurs interruptions au cours des dernières années.

Certains usagers rencontrés sur ce tronçon se disent émus par la reprise des travaux et espèrent que l’entreprise utilisera de la latérite afin d’assurer une bonne compaction de la chaussée.

Le projet est désormais une priorité gouvernementale, avec pour objectif de désenclaver la province de la Tandjilé et de stimuler le développement économique local.



