TCHAD

Tchad : le PATN échange avec les jeunes et la société civile sur les enjeux environnementaux à Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 7 Février 2026


Une mission du Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN) a rencontré, le 7 février 2026 à Sarh, des jeunes étudiants, des organisations de jeunes et de femmes ainsi que des acteurs de la société civile.


Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation menées par le projet.

L’objectif principal de cette rencontre était d’informer et de renforcer les connaissances des participants sur les enjeux environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre des sous-projets du PATN. Il s’agissait également d’encourager l’implication active des jeunes et des femmes dans les actions de sensibilisation et de plaidoyer.

Au cours des échanges, le chef de mission, Mahamat Taher Hassan, spécialiste en sauvegarde environnementale, a expliqué que le PATN est un projet visant à améliorer la connectivité numérique, faciliter l’accès aux services numériques et réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales. Il a souligné que le projet accorde une importance particulière à la protection de l’environnement et à la prise en compte des impacts sociaux.

Il a également insisté sur la nécessité d’informer et de former les acteurs locaux sur les risques environnementaux et sociaux liés au déploiement des infrastructures numériques, tout en favorisant la participation active des jeunes et des femmes dans la mise en œuvre du projet.

Les participants ont salué cette initiative et ont posé plusieurs questions, notamment sur les avantages concrets du projet, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.

En réponse, le chef de mission a précisé que les infrastructures numériques doivent être installées en limitant au maximum leurs impacts sur l’environnement. Il a invité les populations à protéger les arbres, les sols et les espaces publics, à éviter l’abandon des équipements numériques usés dans la nature et à adopter de bonnes pratiques de gestion des déchets électroniques, notamment à travers des campagnes de sensibilisation.

Cette rencontre a permis de renforcer le dialogue entre le PATN et les acteurs locaux, tout en mettant en avant l’importance d’un développement numérique respectueux de l’environnement et bénéfique pour l’ensemble des communautés.



