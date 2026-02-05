Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Renouvellement à la CNDH du Tchad : Appel à candidatures pour trois postes de commissaires


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 6 Février 2026


N'Djamena, 6 février 2026 – L’Assemblée nationale du Tchad a lancé un appel à candidatures pour le renouvellement de trois postes de commissaires au sein de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), dont le mandat arrive à échéance le 22 février 2026.


Renouvellement à la CNDH du Tchad : Appel à candidatures pour trois postes de commissaires



  Un comité ad hoc, présidé par M. Moussa Hamidi Elimy, supervise l'ensemble de la procédure. Lors d'un point de presse au Palais de la Démocratie de Gassi, il a précisé le cadre juridique régissant le processus, en se référant à la loi n°028/PR/2018 et au Règlement intérieur de l’Assemblée.




Appel à Candidatures


Le comité cherche des candidatures provenant de trois corps spécifiques :
  1. Organisations de défense des droits de l’Homme
  2. Organisations des personnes handicapées
  3. Barreau du Tchad

Chaque entité doit soumettre une liste de deux candidats préalablement élus d'ici le 13 février 2026.




Critères de Sélection


Les candidats sélectionnés doivent répondre à plusieurs exigences :
  • Âge minimum : 35 ans
  • Nationalité : Tchadienne
  • Expérience : Minimum de dix ans dans les domaines des droits de l’Homme, genre, ou questions humanitaires et sociales.
  • Éducation : Titulaire d’un baccalauréat au minimum.
  • Implication politique : Ne pas appartenir à un organe dirigeant d’un parti politique.


Dossier de Candidature


Le dossier doit inclure :
  • Une lettre de motivation
  • Un CV détaillé
  • Copies légalisées des diplômes
  • Un extrait de casier judiciaire récent (moins de trois mois)
  • Un certificat de nationalité
  • Un acte de naissance


Respect des Principes de Paris


Le comité a insisté sur le respect des Principes de Paris, qui garantissent l’indépendance et le pluralisme de la CNDH. Ce cadre international est crucial pour assurer la crédibilité et l’efficacité de l’institution.





Prochaines Étapes


Après la date limite de dépôt, le comité examinera les candidatures, publiera la liste des candidats retenus, et procédera à la désignation finale.
 
Ce renouvellement survient deux ans après l’installation des commissaires actuels, prévue par décret présidentiel en février 2024, et s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les institutions des droits de l’Homme au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/02/2026

Tchad : la session ordinaire du CESE placée sous le signe de la résilience climatique et de l’habitat durable

Tchad : la session ordinaire du CESE placée sous le signe de la résilience climatique et de l’habitat durable

Tchad : une commission de régularisation foncière monte au créneau pour "rétablir les faits" après une polémique Tchad : une commission de régularisation foncière monte au créneau pour "rétablir les faits" après une polémique 05/02/2026

Populaires

Le Tchad veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso

05/02/2026

Tchad : L’ACCM fixe ses priorités 2026 lors de son assemblée générale

05/02/2026

Tchad : l’IDEN-PC VIIB accueille le délégué provincial de l’Éducation nationale à N’Djamena II

05/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter