Renouvellement à la CNDH du Tchad : Appel à candidatures pour trois postes de commissaires







Appel à Candidatures

Organisations de défense des droits de l’Homme Organisations des personnes handicapées Barreau du Tchad







Critères de Sélection

Âge minimum : 35 ans

Nationalité : Tchadienne

Expérience : Minimum de dix ans dans les domaines des droits de l’Homme, genre, ou questions humanitaires et sociales.

dans les domaines des droits de l’Homme, genre, ou questions humanitaires et sociales. Éducation : Titulaire d’un baccalauréat au minimum.

au minimum. Implication politique : Ne pas appartenir à un organe dirigeant d’un parti politique.



Dossier de Candidature

Une lettre de motivation

Un CV détaillé

Copies légalisées des diplômes

Un extrait de casier judiciaire récent (moins de trois mois)

Un certificat de nationalité

Un acte de naissance



Respect des Principes de Paris









Prochaines Étapes

Un, présidé par, supervise l'ensemble de la procédure. Lors d'un point de presse au Palais de la Démocratie de Gassi, il a précisé le cadre juridique régissant le processus, en se référant à la loi n°028/PR/2018 et au Règlement intérieur de l’Assemblée.Le comité cherche des candidatures provenant de trois corps spécifiques :Chaque entité doit soumettre une liste de deux candidats préalablement élus d'ici leLes candidats sélectionnés doivent répondre à plusieurs exigences :Le dossier doit inclure :Le comité a insisté sur le respect des, qui garantissent l’indépendance et le pluralisme de la CNDH. Ce cadre international est crucial pour assurer la crédibilité et l’efficacité de l’institution.Après la date limite de dépôt, le comité examinera les candidatures, publiera la liste des candidats retenus, et procédera à la désignation finale.Ce renouvellement survient deux ans après l’installation des commissaires actuels, prévue par décret présidentiel en février 2024, et s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les institutions des droits de l’Homme au Tchad.