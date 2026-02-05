Renouvellement à la CNDH du Tchad : Appel à candidatures pour trois postes de commissaires

Un comité ad hoc, présidé par M. Moussa Hamidi Elimy, supervise l'ensemble de la procédure. Lors d'un point de presse au Palais de la Démocratie de Gassi, il a précisé le cadre juridique régissant le processus, en se référant à la loi n°028/PR/2018 et au Règlement intérieur de l’Assemblée.
Appel à Candidatures
Le comité cherche des candidatures provenant de trois corps spécifiques :
- Organisations de défense des droits de l’Homme
- Organisations des personnes handicapées
- Barreau du Tchad
Chaque entité doit soumettre une liste de deux candidats préalablement élus d'ici le 13 février 2026.
Critères de Sélection
Les candidats sélectionnés doivent répondre à plusieurs exigences :
- Âge minimum : 35 ans
- Nationalité : Tchadienne
- Expérience : Minimum de dix ans dans les domaines des droits de l’Homme, genre, ou questions humanitaires et sociales.
- Éducation : Titulaire d’un baccalauréat au minimum.
- Implication politique : Ne pas appartenir à un organe dirigeant d’un parti politique.
Dossier de Candidature
Le dossier doit inclure :
- Une lettre de motivation
- Un CV détaillé
- Copies légalisées des diplômes
- Un extrait de casier judiciaire récent (moins de trois mois)
- Un certificat de nationalité
- Un acte de naissance
Respect des Principes de Paris
Le comité a insisté sur le respect des Principes de Paris, qui garantissent l’indépendance et le pluralisme de la CNDH. Ce cadre international est crucial pour assurer la crédibilité et l’efficacité de l’institution.
Prochaines Étapes
Après la date limite de dépôt, le comité examinera les candidatures, publiera la liste des candidats retenus, et procédera à la désignation finale.
Ce renouvellement survient deux ans après l’installation des commissaires actuels, prévue par décret présidentiel en février 2024, et s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les institutions des droits de l’Homme au Tchad.