TCHAD

Tchad : Vol à l'École de Bebeurer à Bébédjia


Alwihda Info | Par REOUHOUDOU INNOCENT - 6 Février 2026


L'école de Bebeurer à l'IPEP de Bébédjia a été victime d'un vol dans la nuit du 2 février, alors qu'un groupe de voleurs a profité de l'absence du vigile.


  Selon les informations recueillies, les voleurs ont pénétré dans l'établissement à 3 heures du matin en cassant la porte de la direction. Ils ont réussi à emporter plusieurs matériels, dont :
  • Une brouette
  • Un plateau contenant sept (7) verres
  • Un seau d'eau de 120 litres
  • Deux (2) seaux de 25 litres
  • Une tasse d'eau
  • Un brouilloire
  • Une savonnière avec un morceau de savon
  • Une cafetière
  • Des cahiers des enfants pour la composition
Le vigile a expliqué qu'il avait dû quitter son poste à cause d'un appel de sa femme concernant la santé de leur enfant.

 

Avec sept ans d'expérience en tant que sentinelle à l'école, le vigile a exprimé sa surprise, affirmant qu'il n'avait jamais eu de problème avec des voleurs auparavant.

 

La directrice, Bebeur Mbatoudji Sophie, a exprimé sa déception face à cet incident, le qualifiant d'attaque contre le système éducatif. Elle a appelé les autorités locales et scolaires à apporter leur soutien pour garantir l'avenir des enfants.

 

Informé de la situation, Nahoutengar Ngaro Célestin, inspecteur pédagogique de Bébédjia1, s'est rendu sur les lieux avec un planificateur et un conseiller pédagogique pour constater les faits. Lors de cette visite, il a recommandé une enquête pour élucider l'incident.

 

Cet incident met en lumière les défis de la sécurité dans les établissements éducatifs et souligne l'importance d'une intervention des autorités pour protéger les infrastructures et soutenir l'éducation dans le pays.


