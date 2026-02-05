Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Stade Idriss Mahamat Ouya : Le compte à rebours final est lancé


Alwihda Info | Par - 6 Février 2026


Après des mois d'attente, le Gouvernement tchadien siffle la fin de la récréation. L'entreprise dispose désormais d'une fenêtre de deux semaines pour livrer le chantier, sous peine de sanctions lourdes.


Stade Idriss Mahamat Ouya : Le compte à rebours final est lancé



  Suite à un délai accordé par le Premier Ministre, Allah-Maye Halina, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maidé Hamit Lony, a effectué une visite d’inspection au stade Idriss Mahamat Ouya pour évaluer l’état d’avancement des travaux de rénovation.




Objectif de la Visite


Cette visite visait à :
  • Constater de visu l'état d'avancement des travaux.
  • Vérifier le respect des engagements pris par l'entreprise en charge de la rénovation.

Demande de Délai Supplémentaire


Avant la visite, l'entreprise avait sollicité un délai supplémentaire de deux semaines auprès du Premier Ministre pour finaliser les travaux. Ce nouvel ultimatum a été clairement identifié comme une dernière chance par le Ministre, qui a averti l'entreprise :
"Ce délai constitue une ultime échéance. Passé ce terme, aucune excuse ne sera recevable."




Responsabilités et Conséquences


M. Maidé Hamit Lony a souligné que si les travaux ne sont pas terminés dans le délai imparti, l'entreprise devra assumer les conséquences de ses retards. Cette vigilance gouvernementale témoigne de l’importance accordée à la finalisation rapide des travaux de rénovation du stade, qui est essentiel pour le développement sportif national.

 

Le gouvernement reste attentif à l'avancement des travaux et s'assure que toutes les mesures sont prises pour garantir leur achèvement dans les temps requis. L'issue de cette situation sera suivie de près par les autorités et la communauté sportive.
Peter Kum
Peter Kum


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
