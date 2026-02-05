Stade Idriss Mahamat Ouya : Le compte à rebours final est lancé

Suite à un délai accordé par le Premier Ministre, Allah-Maye Halina, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maidé Hamit Lony, a effectué une visite d’inspection au stade Idriss Mahamat Ouya pour évaluer l’état d’avancement des travaux de rénovation.
Objectif de la Visite
Cette visite visait à :
- Constater de visu l'état d'avancement des travaux.
- Vérifier le respect des engagements pris par l'entreprise en charge de la rénovation.
Demande de Délai Supplémentaire
Avant la visite, l'entreprise avait sollicité un délai supplémentaire de deux semaines auprès du Premier Ministre pour finaliser les travaux. Ce nouvel ultimatum a été clairement identifié comme une dernière chance par le Ministre, qui a averti l'entreprise :
"Ce délai constitue une ultime échéance. Passé ce terme, aucune excuse ne sera recevable."
Responsabilités et Conséquences
M. Maidé Hamit Lony a souligné que si les travaux ne sont pas terminés dans le délai imparti, l'entreprise devra assumer les conséquences de ses retards. Cette vigilance gouvernementale témoigne de l’importance accordée à la finalisation rapide des travaux de rénovation du stade, qui est essentiel pour le développement sportif national.