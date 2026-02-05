Stade Idriss Mahamat Ouya : Le compte à rebours final est lancé







Objectif de la Visite

Constater de visu l'état d'avancement des travaux.

Vérifier le respect des engagements pris par l'entreprise en charge de la rénovation.

Demande de Délai Supplémentaire

"Ce délai constitue une ultime échéance. Passé ce terme, aucune excuse ne sera recevable."







Responsabilités et Conséquences

Suite à un délai accordé par le Premier Ministre, Allah-Maye Halina, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maidé Hamit Lony, a effectué une visite d’inspection au stade Idriss Mahamat Ouya pour évaluer l’état d’avancement des travaux de rénovation.Cette visite visait à :Avant la visite, l'entreprise avait sollicité un délai supplémentaire deauprès du Premier Ministre pour finaliser les travaux. Ce nouvel ultimatum a été clairement identifié comme une dernière chance par le Ministre, qui a averti l'entreprise :M. Maidé Hamit Lony a souligné que si les travaux ne sont pas terminés dans le délai imparti, l'entreprise devra assumer les conséquences de ses retards. Cette vigilance gouvernementale témoigne de l’importance accordée à la finalisation rapide des travaux de rénovation du stade, qui est essentiel pour le développement sportif national.Le gouvernement reste attentif à l'avancement des travaux et s'assure que toutes les mesures sont prises pour garantir leur achèvement dans les temps requis. L'issue de cette situation sera suivie de près par les autorités et la communauté sportive.