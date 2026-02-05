Alwihda Info
TCHAD

Sécurité Aéroportuaire à Abéché : Ultime Sommation pour les Briquetiers


Alwihda Info | Par - 6 Février 2026


Le Gouvernement tchadien impose un délai de 48 heures pour libérer les abords de la piste. La présence de fosses d'extraction et l'activité humaine intense sont jugées incompatibles avec les normes de navigation aérienne.


Info et Image : Abdel-Mountalib Abdallah Malick
Info et Image : Abdel-Mountalib Abdallah Malick



  Lors d'une mission de travail, le Ministre des Armées, le Général Issakha Malloua Djamous, a effectué une visite sur un site de fabrication de briques situé à proximité de l’aéroport d’Abéché. Cette descente visait à sensibiliser les briquetiers aux risques que représente leur activité pour la sécurité aéroportuaire.


 

Interdiction d'Exercice

  Le ministre a informé formellement les travailleurs qu'ils sont interdits d’exercer toute activité de briqueterie dans cet espace classé sensible. Il a précisé que :
  • La présence humaine dans cette zone,
  • Les excavations causées par l'activité,
constituent des dangers potentiels pour les infrastructures aéroportuaires et la sécurité des vols.





Délai pour Libérer les Lieux


Un délai de 48 heures a été accordé aux briquetiers pour quitter définitivement le site. Après ce délai, des mesures coercitives, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être appliquées.




Coordination et Mise en Œuvre


Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï, le Général Ismaël Yamouda Djorbo, a été chargé de veiller à la mise en œuvre efficace de cette décision. Il collera avec les services de sécurité et de l’administration territoriale pour assurer le respect de cette interdiction.

 
Cette initiative s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour renforcer la sécurité des installations stratégiques et prévenir tout danger potentiel.



 
Peter Kum
