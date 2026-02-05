Sécurité Aéroportuaire à Abéché : Ultime Sommation pour les Briquetiers

Interdiction d'Exercice

Lors d'une mission de travail, le Ministre des Armées, le Général Issakha Malloua Djamous, a effectué une visite sur un site de fabrication de briques situé à proximité de l’aéroport d’Abéché. Cette descente visait à sensibiliser les briquetiers aux risques que représente leur activité pour la sécurité aéroportuaire.Le ministre a informé formellement les travailleurs qu'ils sont interdits d’exercer toute activité de briqueterie dans cet espace classé sensible. Il a précisé que :constituent des dangers potentiels pour les infrastructures aéroportuaires et la sécurité des vols.Un délai de 48 heures a été accordé aux briquetiers pour quitter définitivement le site. Après ce délai, des mesures coercitives, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être appliquées.Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï, le Général Ismaël Yamouda Djorbo, a été chargé de veiller à la mise en œuvre efficace de cette décision. Il collera avec les services de sécurité et de l’administration territoriale pour assurer le respect de cette interdiction.Cette initiative s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour renforcer la sécurité des installations stratégiques et prévenir tout danger potentiel.