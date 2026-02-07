Tchad : la commune d'Abéché honore ses agents lors d'une cérémonie de présentation des vœux

La rencontre s’est tenue dans les locaux de la voirie urbaine, sous la présidence du Maire de la Ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya.



Cette rencontre solennelle avait pour objectif de dresser le bilan de l’année écoulée, marquée par de nombreux défis, mais aussi de reconnaître les efforts, la résilience et l’engagement des agents communaux, malgré les contraintes financières et les exigences accrues liées au développement urbain.



Prenant la parole au nom de l’administration, le Secrétaire général de la Commune d’Abéché, Abdelrahim Mahamat Idriss, a souhaité la bienvenue au Maire, aux conseillers communaux, aux invités ainsi qu’à l’ensemble du personnel communal. Il a salué la forte mobilisation des agents, qu’il a qualifiée de preuve tangible de l’intérêt et de l’attachement des travailleurs à leur institution.



Selon lui, les agents de la Commune œuvrent non seulement pour subvenir à leurs besoins, mais également pour contribuer activement au développement socio-économique de la ville. Il a souligné que, malgré la cherté de la vie et les difficultés sociales, les travailleurs ont unanimement exprimé leur volonté d’accompagner la nouvelle équipe dirigeante pour améliorer la gouvernance et la gestion communale. Le Secrétaire général a enfin réaffirmé sa confiance dans l’abnégation, le sens élevé des responsabilités et le leadership du Maire pour surmonter les contraintes inhérentes à l’exercice de ses fonctions.



Le Maire appelle à l’engagement collectif pour 2026

Dans son intervention, le Maire de la Ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a exprimé sa satisfaction et son profond sens de responsabilité à l’occasion de cette cérémonie. Il a adressé, au nom du Conseil communal, de l’Exécutif communal et en son nom personnel, ses vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2026 à l’ensemble des agents, souhaitant santé, paix, réussite professionnelle et épanouissement familial à chacun.



Le Maire a souligné que cette cérémonie n’est pas un simple rituel, mais un acte de reconnaissance envers les agents municipaux qui œuvrent quotidiennement, souvent dans l’ombre, pour le bon fonctionnement des services communaux. Il a insisté sur le fait que les distinctions décernées traduisent la volonté de valoriser le mérite, la loyauté, le professionnalisme et l’excellence dans le service public.



Abordant les perspectives, il a indiqué que l’année 2026 s’annonce porteuse d’espoir, mais également d’exigences nouvelles. Il a appelé à renforcer la gouvernance locale, améliorer la qualité des services publics et œuvrer pour une ville plus propre, mieux organisée et plus solidaire. Il a exhorté les agents à cultiver l’esprit d’équipe, l’éthique professionnelle et le respect des valeurs républicaines.



Des distinctions pour saluer le mérite

Le point culminant de la cérémonie a été la remise d’attestations de reconnaissance à plusieurs agents et responsables communaux pour leur engagement et leur professionnalisme au service de la Commune et de la population.



Parmi les récipiendaires figurent notamment le Secrétaire général de la Commune, le Délégué du 1er arrondissement, le Chef comptable, le Chef du service de la voirie, le Coordonnateur, le Chef du service de l’état civil, ainsi que plusieurs autres agents méritants.



Par ce geste symbolique, la Commune d’Abéché réaffirme sa volonté de promouvoir la culture de l’excellence et de motiver son personnel au service du développement local.

