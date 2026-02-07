Tchad : bilan provisoire des opérations de fouilles menées par les forces de l’ordre à Abéché

La cérémonie s’est tenue dans les locaux du Groupement des écoles de la Gendarmerie nationale, au Centre d’instruction d’Abéché, en présence des autorités administratives, militaires et sécuritaires de la province du Ouaddaï.



À cette occasion, les forces de l’ordre ont présenté un important lot de matériels saisis au cours des opérations de ratissage et de fouilles. Il s’agit notamment de 90 véhicules toutes marques confondues, 99 motos, des armes, des produits prohibés, dont des chichas, ainsi que divers équipements jugés non conformes à la réglementation en vigueur.



Ces saisies sont le résultat d’actions conjointes menées sur la base d’un travail de renseignement approfondi, ciblant plusieurs quartiers et points sensibles de la ville.



Satisfaction et appel à la poursuite des opérations

Dans son intervention, le ministre des Armées a salué le professionnalisme et l’engagement de la commission de sécurité conjointe, composée de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT). Il a insisté sur la nécessité de poursuivre ces opérations jusqu’à l’éradication totale de l’insécurité dans la ville d’Abéché, afin de garantir la protection des personnes et de leurs biens.



Possibilité de restitution de certains véhicules

Pour sa part, le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Gourbo, a indiqué que certaines des voitures saisies transportaient des marchandises périssables. Il a précisé que des dispositions pourraient être envisagées pour la restitution de ces véhicules à leurs propriétaires, après vérification et conformité aux procédures en vigueur.



Un engagement constant pour la sécurité des populations

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la sécurité, du maintien de l’ordre public et de la protection des populations dans la ville d’Abéché. Les autorités ont réaffirmé leur détermination à maintenir la pression sur les réseaux criminels et à instaurer un climat de paix durable dans la province du Ouaddaï.

