Côte d'Ivoire : le prix bord champ du kilogramme de la noix de cajou fixé à 400 FCFA

Ce prix de 400 FCFA/Kg, légèrement en baisse comparé à la campagne précédente s'explique par un repli constaté sur le marché international, accentué par des mesures tarifaires restrictives imposées par les États-Unis. À cela s'ajoute la baisse du dollar, passé de 620 FCFA en 2025 à 565 FCFA aujourd'hui, limitant mécaniquement les marges de manœuvres financières.



Selon le ministre Bruno Nabagné Koné, "La fixation d'un prix prudent mais protecteur s'impose afin de préserver l'écoulement de toute la production nationale tout en sécurisant les revenus des producteurs".



Il a rappelé l'engagement du Gouvernement, sur instructions du Président de la République, à intervenir financièrement pour soutenir le pouvoir d'achat des producteurs.



Le ministre n'a pas exclu la possibilité d'une révision à la hausse du prix, comme cela fut le cas lors de précédentes campagnes, si la situation au niveau international s'améliorait. En fixant le prix de 400 FCFA/Kg, le Gouvernement entend maintenir la position de leader mondial de la Côte d'Ivoire, tout en garantissant une rémunération attractive à ses braves paysans.