TCHAD

Tchad : deux militaires devant la justice pour menace et usage de stupéfiants


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 8 Février 2026


Deux militaires détenus à la maison d’arrêt de Klessoum ont été déférés le mardi 3 février 2026 devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de N’Djaména.


Tchad : deux militaires devant la justice pour menace et usage de stupéfiants
Le premier est poursuivi pour menace de mort envers sa hiérarchie. Lors de sa comparution, il a fermement contesté les accusations, affirmant qu’un problème d’identification administrative l’avait conduit à se rendre à plusieurs reprises à sa direction afin de régulariser sa situation. Selon lui, ces démarches auraient été mal interprétées et transformées en accusations infondées. La cour, après avoir entendu sa défense, a ordonné la comparution de la partie civile.

Le second militaire est poursuivi pour usage de stupéfiants. Il a reconnu les faits, justifiant sa consommation par des raisons liées au contexte sécuritaire et à la lutte contre Boko Haram. Considéré comme plus grave, son dossier a été renvoyé à la semaine suivante pour le prononcé de la sentence.


