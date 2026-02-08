Baccalauréat 2026 : Programme d'enrôlement biométrique à N'Djamena





Centres d'Opération

Lycée de Gassi (7ème Arrondissement)

(7ème Arrondissement) Lycée La Paix (2ème Arrondissement)





Centre du Lycée de Gassi

Atrone Chagoua Fdar Gassi Hérité La Grâce La Renaissance de Gassi Thalès Le Filao de Gassi Les Excellents Révélation Source de Réussite Sentier de Réussite Bonne Espérance de Gassi Terplebe Passiri Savoir Faire Gaston Bachelard Saint Yves de la Croix Clairvoyance Complexe Scolaire Gueldam Temple de l’Excellence Jean Baptiste Synergie Excellence de Gassi Frère Polycarpe Atrone 2 Avogadro Djasra-Tam Franco-Anglais La Lumière Assomption Néhémie Henry Walon La Piscine de Siloe Saint Louis Complexe Scolaire Fabrice





Centre du Lycée de La Paix

Lycée La Paix

LTC La Paix

La journée dusera consacrée à l'enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat dans la ville de N'Djamena.Deux centres d'opération ont été retenus :Les établissements suivants sont concernés :Cette opération vise à garantir un enrôlement efficace et sécurisé des candidats au baccalauréat pour l'année 2026. Les élèves sont invités à se présenter aux centres d'enrôlement munis des documents nécessaires.