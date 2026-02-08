Alwihda Info
TCHAD

Baccalauréat 2026 : Programme d'enrôlement biométrique à N'Djamena


Alwihda Info | Par - 9 Février 2026


L'ONECS rappelle que la présence physique de chaque candidat est obligatoire pour la capture des données (empreintes et photo), aucune dérogation n'étant possible pour ce processus sécurisé.


  La journée du lundi 9 février 2026 sera consacrée à l'enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat dans la ville de N'Djamena.



Centres d'Opération


Deux centres d'opération ont été retenus :
  • Lycée de Gassi (7ème Arrondissement)
  • Lycée La Paix (2ème Arrondissement)



Établissements d'Enseignement Concernés




Centre du Lycée de Gassi


Les établissements suivants sont concernés :
  1. Atrone
  2. Chagoua Fdar
  3. Gassi
  4. Hérité
  5. La Grâce
  6. La Renaissance de Gassi
  7. Thalès
  8. Le Filao de Gassi
  9. Les Excellents
  10. Révélation
  11. Source de Réussite
  12. Sentier de Réussite
  13. Bonne Espérance de Gassi
  14. Terplebe Passiri
  15. Savoir Faire
  16. Gaston Bachelard
  17. Saint Yves de la Croix
  18. Clairvoyance
  19. Complexe Scolaire Gueldam
  20. Temple de l’Excellence
  21. Jean Baptiste
  22. Synergie
  23. Excellence de Gassi
  24. Frère Polycarpe
  25. Atrone 2
  26. Avogadro
  27. Djasra-Tam
  28. Franco-Anglais La Lumière
  29. Assomption
  30. Néhémie
  31. Henry Walon
  32. La Piscine de Siloe
  33. Saint Louis
  34. Complexe Scolaire Fabrice



Centre du Lycée de La Paix

  • Lycée La Paix
  • LTC La Paix

Cette opération vise à garantir un enrôlement efficace et sécurisé des candidats au baccalauréat pour l'année 2026. Les élèves sont invités à se présenter aux centres d'enrôlement munis des documents nécessaires.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
