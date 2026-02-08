Baccalauréat 2026 : Programme d'enrôlement biométrique à N'Djamena

La journée du lundi 9 février 2026 sera consacrée à l'enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat dans la ville de N'Djamena.
Centres d'Opération
Deux centres d'opération ont été retenus :
- Lycée de Gassi (7ème Arrondissement)
- Lycée La Paix (2ème Arrondissement)
Établissements d'Enseignement Concernés
Centre du Lycée de Gassi
Les établissements suivants sont concernés :
- Atrone
- Chagoua Fdar
- Gassi
- Hérité
- La Grâce
- La Renaissance de Gassi
- Thalès
- Le Filao de Gassi
- Les Excellents
- Révélation
- Source de Réussite
- Sentier de Réussite
- Bonne Espérance de Gassi
- Terplebe Passiri
- Savoir Faire
- Gaston Bachelard
- Saint Yves de la Croix
- Clairvoyance
- Complexe Scolaire Gueldam
- Temple de l’Excellence
- Jean Baptiste
- Synergie
- Excellence de Gassi
- Frère Polycarpe
- Atrone 2
- Avogadro
- Djasra-Tam
- Franco-Anglais La Lumière
- Assomption
- Néhémie
- Henry Walon
- La Piscine de Siloe
- Saint Louis
- Complexe Scolaire Fabrice
Centre du Lycée de La Paix
- Lycée La Paix
- LTC La Paix
Cette opération vise à garantir un enrôlement efficace et sécurisé des candidats au baccalauréat pour l'année 2026. Les élèves sont invités à se présenter aux centres d'enrôlement munis des documents nécessaires.