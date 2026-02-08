Tchad - FICSA 6 : Les meilleurs jockeys récompensés lors du championnat de courses de dromadaires

La compétition s’est déroulée dans un ferrick situé à une trentaine de kilomètres d’Amdjarass, en présence du Premier ministre et Chef du gouvernement, Allah-Maye Halina, de la ministre du Tourisme et de l’Artisanat du Niger, Mme Aghaichata Guichene Atta, du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, M. Gilbert Ouédraogo, ainsi que de nombreuses autres personnalités.



Plus de 400 dromadaires ont pris le départ, disputant des courses sur des distances de 2 km, 5 km, 8 km et 10 km. Seize pays africains et internationaux ont participé à ce championnat. À l’issue de chaque course, les dix meilleurs jockeys ont été récompensés.



Selon Chérif Allatchi Galma, vice-président de la Fédération nationale des courses de dromadaires, la compétition est structurée autour de trois catégories de courses. « La première journée a été consacrée aux courses locales, tandis que les courses nationales et internationales se sont déroulées aujourd’hui », a-t-il précisé.



Organisée lors de la deuxième journée du FICSA, cette activité s’inscrit dans une dynamique de préservation, de promotion et de valorisation du patrimoine culturel saharien, tout en renforçant les échanges culturels entre les peuples.

