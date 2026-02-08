Tchad : des guides pédagogiques scolaires remis à l’Académie de l’éducation du Nord-Ouest

Ce lundi à Mao, des guides pédagogiques scolaires, au total 1 431 livres, ont été officiellement remis à l’Académie de l’éducation du Nord-Ouest.
C'est une initiative du Centre national du curricula qui vise à renforcer et redynamiser le système éducatif dans l'académie du nord-ouest. La cérémonie s’est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, Gal. Asseif Mahamat Assouni, qui a procédé à la remise des documents au recteur de l’Académie Pr Ahmed Mohammed Mouhadjir.
Cette dotation, offerte par le Centre national de curricula, Lors de son intervention, le délégué général a appelé à une distribution efficace et transparente de ces supports pédagogiques, afin d’assurer leur accessibilité aux apprenants tchadiens et d’améliorer les conditions d’enseignement.
