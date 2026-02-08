









TCHAD Tchad : décentralisation en actes, des sénateurs à l'écoute des réalités locales à N'Djamena

Par Ahmad Youssouf Ali - 9 Février 2026



Dans le cadre d’une tournée de terrain, les deux sénateurs de la capitale, Ibrahim Wang Laouna Foullah et Mariam Ahmat Djemil, ont entamé ce lundi leur première série de rencontres.

Leur mission est de s’immerger dans les réalités locales en échangeant avec les autorités et les responsables de terrain. Leur périple les a conduits successivement auprès du délégué du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, puis dans les 6ème et 1er arrondissements.



Accueillie par Mme la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena, Amina Kodjiana, la délégation sénatoriale a été reçue ensuite dans le 6ème arrondissement par Zenab Édith, puis dans le 1er arrondissement en présence d’une assemblée composée de l’administratrice déléguée, de conseillers municipaux, de représentants des forces de défense et de sécurité, de chefs de services de l’État et de délégués de quartiers.



Dans un discours de bienvenue chaleureux, la maire a salué cette visite comme « un signe fort d’écoute, de proximité et d’engagement » en faveur du développement local et du renforcement de la démocratie. Elle a dressé le portrait d’une collectivité « dynamique, riche de sa diversité humaine », tout en n’occultant pas les défis structurels auxquels elle fait face : manque d’espaces pour la jeunesse, problématiques environnementales et difficultés d’accès aux services sociaux de base.



Mme Zenab Édith a exprimé son souhait que cette visite constitue « une opportunité précieuse d’échange » permettant que les préoccupations spécifiques de son arrondissement soient mieux intégrées dans les politiques décidées « au plus haut niveau de l’État ».



Lors de cette tournée de sensibilisation, la sénatrice Mariam Ahmat Djemil a prononcé un discours marquant, appelant à faire de la décentralisation un « levier de justice sociale et de cohésion territoriale ». S’adressant aux différents acteurs, elle a esquissé les contours d’une politique sociale fondée sur la « proximité, l’équité et l’efficacité ».



Aux élus locaux, elle a rappelé que la décentralisation était un « choix politique fort », les plaçant au cœur de la traduction des politiques nationales en actions concrètes, les exhortant à une « planification locale réaliste » et à une « gestion transparente des ressources ». Devant les représentants présents, elle a insisté sur la nécessité d’un cadre législatif et budgétaire adapté. « Les collectivités locales ont besoin de textes clairs, de compétences bien définies et de ressources adéquates », a-t-elle affirmé, les appelant à être des « relais » essentiels entre le terrain et la décision nationale.



Le cœur de son message s’est adressé aux délégués de quartier et aux chefs de carrés, décrits comme « la voix directe des populations » et les « premiers maillons de l’organisation sociale ». « La décentralisation commence au quartier », a-t-elle martelé, les encourageant à identifier les priorités, à sensibiliser les citoyens et à favoriser leur participation active.



« À travers vous, la décentralisation prend un visage humain et concret », a-t-elle souligné. Ce discours s’inscrit dans un contexte de réflexion sur l’efficacité des politiques sociales locales et sur l’approfondissement du processus de décentralisation. En plaçant la participation citoyenne et la gouvernance de proximité au centre, la sénatrice Mariam Ahmat Djemil plaide pour une décentralisation qui soit un véritable outil de transformation sociale, dépassant le simple transfert administratif de compétences. Cette tournée sur le terrain illustre la volonté du Sénat de connecter directement les institutions nationales avec les réalités vécues par les citoyens.



Quant au maire du 1er arrondissement, Djamal Yaya, il a lancé un appel solennel aux sénateurs pour qu’ils agissent en tant que relais auprès des plus hautes autorités afin de lever les blocages qui empêchent une vraie décentralisation, et de garantir aux communes les moyens réels d’exercer leurs compétences. Il a ensuite souligné que cette visite marquait une nouvelle étape vers une décentralisation effective, apaisée et bénéfique pour tous. Il s’est dit prêt à travailler en synergie avec les sénateurs pour concrétiser la réforme.



Le délégué administrateur, David Durand, a quant à lui rappelé : « La décentralisation n’est pas un concept théorique ou une simple intention politique. C’est un processus administratif réformateur de transfert de compétences et d’échange entre nos collectivités locales, pour le bien-être des populations et la modernisation de l’État et de la société. »





