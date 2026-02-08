Tchad : session parlementaire, le Sénat appelle à l’unité nationale et dénonce les incursions armées

La cérémonie d’ouverture solennelle de la première session ordinaire de l’année 2026 du Sénat, a eu lieu ce mardi 10 février 2026.



Après un mois de vacances parlementaires, les sénateurs, sous la direction de leur président Haroun Kabadi, ont repris leurs travaux. Lors de cette séance solennelle, le président a souhaité la bienvenue à l’ensemble de l’hémicycle. Dans son discours, le président du Sénat a rappelé que, depuis une quinzaine d’années, le Tchad était reconnu comme un îlot de paix et de stabilité, une terre d’accueil et d’hospitalité au cœur d’une région secouée par des guerres fratricides et des crises politiques. «



Cette quiétude vient d’être troublée au début de cette année par des événements tragiques survenus dans la zone de Korbole, dans le Sud du pays, ainsi que par l’incursion de groupes armés soudanais à l’Est », a-t-il déploré. Il a ajouté que ces incursions constituent une source d’insécurité majeure pour l’ensemble de la nation.



Ces événements ont causé d’importantes pertes en vies humaines, aussi bien parmi les forces de défense et de sécurité que parmi la population civile. « En cette ère de refondation, les seules batailles qui méritent d’être menées sont celles de l’unité nationale, du développement et de la paix », a-t-il affirmé.



Selon lui, les rébellions armées et les tentatives de prise du pouvoir par la force doivent être « bannies totalement et définitivement », le Tchad et les Tchadiens ayant déjà trop souffert. Haroun Kabadi a ainsi invité les groupes armés présents dans la zone de Korbole à « revenir à la raison et à déposer les armes », afin de construire ensemble un avenir meilleur pour les générations futures.



Le Sénat exhorte par ailleurs le gouvernement à redoubler d’efforts pour rétablir la paix et assurer la sécurité sur l’ensemble du territoire national. Il encourage également le président de la République à poursuivre sa politique de « main tendue » envers « ses frères » égarés, pour les ramener sur le chemin de la légalité et de la fraternité républicaine.