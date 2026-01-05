Alwihda Info
Alwihda Info
Tchad : Les médecins renouvellent leur grève pour deux semaines


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 5 Janvier 2026


​Le Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET) a renouvelé, ce lundi 5 janvier 2026, le mot d’ordre de grève pour une durée de deux (02) semaines, à compter du mardi 6 janvier 2026, renouvelable une fois, sur toute l’étendue du territoire national.


Tchad : Les médecins renouvellent leur grève pour deux semaines
Cette décision a été prise à l’issue d’une Assemblée générale consacrée à l’examen de l’évolution des négociations en cours avec les ministères concernés, relatives au statut particulier des médecins et à l’amélioration des conditions d’exercice de la profession médicale.

L’assemblée, qui a réuni une forte présence médiatique, s’est tenue au siège du SYMET et a enregistré la participation de plus des deux tiers des membres actifs, assurant ainsi le quorum requis pour la validité des délibérations.

À l’issue des échanges, les médecins ont constaté que les engagements pris par les autorités n’ont pas fait l’objet d’une mise en œuvre effective, et que leurs préoccupations urgentes demeurent insatisfaites.

« En conséquence, les membres ont décidé de maintenir la pression syndicale tout en laissant une marge raisonnable pour l’aboutissement des démarches annoncées », précise le communiqué du SYMET.

Toutefois, les médecins annoncent le maintien d’un service minimum obligatoire, notamment dans les services d’urgences, la dialyse, la réanimation, les salles d’accouchement, les dispensaires de prise en charge des ARV ainsi que les services antituberculeux.

Le SYMET appelle l’ensemble de ses militants et militantes à demeurer solidaires, disciplinés et unis, tout en réaffirmant sa disponibilité permanente au dialogue, dans le respect des intérêts du corps médical.


