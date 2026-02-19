Alwihda Info
AFRIQUE

Sud du Tchad : vers la fin des camps de réfugiés, le projet PACRAS trace une nouvelle voie


Alwihda Info | Par Gontran Temendang - 20 Février 2026



Sud du Tchad : vers la fin des camps de réfugiés, le projet PACRAS trace une nouvelle voie
Dans un communiqué de presse à Donia dans le Logone Oriental, le HCR, l’Union européenne et le gouvernement tchadien ont officiellement lancé le PACRAS, une initiative ambitieuse qui vise à transformer radicalement la vie de milliers de réfugiés centrafricains en favorisant l’autonomie plutôt que la dépendance.

‎ ‎ ‎ Le Projet d’Alternative aux Camps et de Résilience Agricole au Sud du Tchad (PACRAS) offre des opportunités à 145 000 réfugiés centrafricains installés au Tchad, dont certains ont fui leur pays il y a près de 20 ans. ‎ ‎L’idée centrale du projet est de passer de l’aide humanitaire d'urgence à une inclusion économique.

Concrètement, environ 4 000 réfugiés quitteront volontairement les structures des camps pour s’installer dans cinq villages du canton de Donia, souligne le communiqué. ‎ ‎ « Dans le sud du pays, où le déplacement s’inscrit dans la durée, la réponse doit être adaptée pour permettre aux familles de dépasser une assistance prolongée », a souligné Laura Rozo, cheffe de bureau du HCR à Goré. ‎

Un investissement de 2 milliards de francs CFA
‎Grâce au financement de l'Union européenne, le projet ne se contente pas de reloger des familles. Il vulgarise le secteur agricole pour permettre aux réfugiés et populations hôtes de cultiver ensemble les terres pour stimuler la production locale.

‎ Les écoles, centres de santé et systèmes d’eau seront renforcés pour accueillir dignement les nouveaux habitants. Le soutien à la commercialisation des récoltes vise à injecter de la vitalité dans les marchés de la région, poursuit le communiqué. ‎ ‎

Le projet PACRAS intègre également une dimension environnementale cruciale pour éviter les tensions liées aux ressources naturelles. Pour limiter la pression sur les forêts, 5 000 arbres seront plantés et 1 000 foyers améliorés distribués. ‎ ‎Cette approche globale vise à garantir une "cohabitation pacifique" entre les nouveaux arrivants et les populations autochtones, un point d'honneur salué par l’Union européenne lors de la cérémonie qui a réuni plus de 120 dignitaires, chefs traditionnels et représentants des communautés. ‎ ‎

Un modèle pour l’Afrique ‎
Avec plus de 1,5 million de réfugiés sur son sol (principalement originaires du Soudan, du Nigéria et de la RCA), le Tchad est l’un des piliers de l’accueil en Afrique. Le PACRAS pourrait bien devenir un modèle de référence pour transformer des situations de crise prolongée en opportunités de développement partagé, prouvant que la solidarité peut aussi rimer avec prospérité économique, a conclu le document. ‎ ‎



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
