Burkina Faso : dialogue Défense-Sécurité-Finances-Diplomatie, fin des travaux sur une note de satisfaction

Les travaux des premières journées de dialogue Défense-Sécurité-Finances-Diplomatie, ont officiellement pris fin dans la soirée du mercredi 18 février 2026 à Ouagadougou, au terme de 48 heures d’échanges visant à harmoniser les vues pour mieux défendre les intérêts du Burkina Faso à l’étranger.



Deux jours durant, les acteurs des domaines concernés ont examiné et analysé le contexte géopolitique et géostratégique actuel, permettant de mettre en exergue la nécessité d’une synergie d’actions en vue de donner au Burkina Faso toute sa place dans le concert des Nations.



En clair, il est question de redorer l’image du pays des Hommes intègres à l’international et de déconstruire les stéréotypes erronés longtemps véhiculés par les occidentaux en particulier. Comme l’a souligné le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traore, la vision actuelle est de travailler à changer les perceptions et les regards sur le Burkina Faso, en mettant en exergue les capacités et les potentialités du pays.



La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simpore, représentant le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo. Pour lui, ces journées qui doivent être perpétuées, ont permis aux participants d'approfondir leurs compréhensions communes des mutations géopolitiques régionales et internationales.



Au cours des travaux, les experts ont montré l’interdépendance des secteurs de la défense, de la sécurité, des finances et de la diplomatie, pour une marche victorieuse vers la souveraineté du peuple burkinabè, conformément à la vision du président du Faso.



Saluant la tenue de ces journées, le Patron de l’Armée burkinabè a indiqué que l’une des conditions pour atteindre les objectifs fixés par la Révolution progressiste populaire, est de parler d’une seule voix, car dit-il « la souveraineté ne se proclame pas, elle s’organise, elle se structure, elle se défend ».



La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture d’une motion de soutien des participants au chef de l’Etat le capitaine Ibrahim Traore, pour son combat contre l’impérialisme et pour l’indépendance vraie du Burkina Faso. Plusieurs recommandations ont aussi été formulées par les participants.



Il s’agit entre autres, du renforcement de la coordination entre les acteurs concernés, pour une mise en œuvre plus efficace de la politique étrangère du Burkina Faso, de l'institutionnalisation de ces journées en vue de favoriser une action diplomatique forte, cohérente, et décomplexée, et de la mise en place d’un programme de coopération entre les grandes écoles de formation des différents départements ministériels concernés.