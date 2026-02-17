Tchad : une brume de poussière réduit considérablement la visibilité à Mao

La ville de Mao, chef-lieu de la province du Kanem, est enveloppée depuis trois jours par une brume de poussière qui réduit considérablement la visibilité et perturbe le quotidien des habitants.



La poussière désertique s’étend à perte de vue et l’air est devenu quasiment irrespirable à Mao. Ce phénomène n’est pas une première dans cette localité.



En parcourant la ville, on aperçoit des personnes masquées, portant turbans, cache-nez et vêtements kakis pour se protéger du vent et de la brume poussiéreuse. Cette brume sèche et chargée de poussière affecte également d’autres localités du pays.