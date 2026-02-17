Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : une brume de poussière réduit considérablement la visibilité à Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 18 Février 2026



Tchad : une brume de poussière réduit considérablement la visibilité à Mao
La ville de Mao, chef-lieu de la province du Kanem, est enveloppée depuis trois jours par une brume de poussière qui réduit considérablement la visibilité et perturbe le quotidien des habitants.

La poussière désertique s’étend à perte de vue et l’air est devenu quasiment irrespirable à Mao. Ce phénomène n’est pas une première dans cette localité.

En parcourant la ville, on aperçoit des personnes masquées, portant turbans, cache-nez et vêtements kakis pour se protéger du vent et de la brume poussiéreuse. Cette brume sèche et chargée de poussière affecte également d’autres localités du pays.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/02/2026

Tchad : la province du Sila prépare la SENAFET 2026 à Goz-Beïda

Tchad : la province du Sila prépare la SENAFET 2026 à Goz-Beïda

Tchad : l’armée appelle au strict respect des conditions médicales d’admission après le décès de deux élèves stagiaires Tchad : l’armée appelle au strict respect des conditions médicales d’admission après le décès de deux élèves stagiaires 17/02/2026

Populaires

Tchad : mercredi 18 février 2026 sera le premier jour du mois de Ramadan

17/02/2026

Tchad : un véhicule de transport attaqué sur l'axe Faya–Kouba Olanga, le chauffeur abattu

17/02/2026

​Tchad : interdiction du cumul importateur–commissionnaire en douane, un délai de six mois accordé aux contrevenants

17/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter