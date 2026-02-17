Tchad : mobilisation populaire pour la cérémonie de pose de la première pierre des centrales hybrides

La mobilisation de la population se poursuit en prélude à la cérémonie officielle de pose de la première pierre pour la construction des centrales hybrides solaires-diesel-batteries.



La mise en place est déjà faite à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est.



Le Premier ministre, Allah Maye Halina, est attendu sur place par la population pour présider cette cérémonie officielle qui marque le lancement des travaux de ces centrales énergétiques prévues à Bol, Bongor et Biltine.