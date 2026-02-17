Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : mobilisation populaire pour la cérémonie de pose de la première pierre des centrales hybrides


Alwihda Info | Par Katchibe Mapagne - 17 Février 2026



Tchad : mobilisation populaire pour la cérémonie de pose de la première pierre des centrales hybrides
La mobilisation de la population se poursuit en prélude à la cérémonie officielle de pose de la première pierre pour la construction des centrales hybrides solaires-diesel-batteries.

La mise en place est déjà faite à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est.

Le Premier ministre, Allah Maye Halina, est attendu sur place par la population pour présider cette cérémonie officielle qui marque le lancement des travaux de ces centrales énergétiques prévues à Bol, Bongor et Biltine.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/02/2026

Tchad : le PATN sensibilise les acteurs locaux aux enjeux environnementaux et sociaux au Mandoul

Tchad : le PATN sensibilise les acteurs locaux aux enjeux environnementaux et sociaux au Mandoul

Développement local à N’Djamena : Mariam Ahmat Djemil et Ibrahim Wang Laouna interpellent les chefs de quartiers Développement local à N’Djamena : Mariam Ahmat Djemil et Ibrahim Wang Laouna interpellent les chefs de quartiers 14/02/2026

Populaires

Tchad : Le GEMIA rend un hommage émouvant aux deux élèves officiers décédés de la 30ᵉ promotion

16/02/2026

N’Djamena accueille un atelier régional sur la réglementation communautaire de la sécurité aérienne

16/02/2026

N’Djamena : les sénateurs engagent le dialogue avec la Mairie centrale pour renforcer la gouvernance urbaine

16/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter