TCHAD

Tchad : à Abéché, la prolifération des débits de boissons inquiète les autorités et les habitants


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 17 Février 2026



À Abéché, les débits de boissons notamment : bars, buvettes, cabarets et autres points de vente se multiplient à un rythme soutenu.

Présentée par certains comme un signe de dynamisme économique et de vitalité nocturne, cette expansion suscite néanmoins de vives inquiétudes en matière de sécurité publique et de cohésion sociale.

Du centre-ville aux quartiers périphériques, l’ouverture de nouveaux établissements semble devenue monnaie courante. Terrasses bondées, musiques diffusées tard dans la nuit, regroupements à proximité des points de vente : le paysage nocturne de la capitale du Ouaddaï connaît une transformation progressive.

Cette croissance participe, selon plusieurs promoteurs, à l’animation locale et à la création d’emplois directs et indirects, notamment pour les jeunes. Elle génère également des recettes fiscales non négligeables pour les collectivités locales. Cependant, cette prolifération soulève des préoccupations grandissantes.

Des riverains évoquent des nuisances sonores répétées, des altercations nocturnes et une augmentation de comportements à risque liés à la consommation excessive d’alcool. Dans certains quartiers, l’implantation rapprochée de plusieurs débits de boissons modifie l’équilibre social et accentue les tensions, notamment en l’absence de contrôle rigoureux des horaires et des conditions d’exploitation.

Face à cette situation, plusieurs mesures sont envisagées ou déjà appliquées par certaines collectivités : limitation de l’ouverture de nouveaux débits, contrôle strict des licences d’exploitation, renforcement des patrouilles nocturnes et sensibilisation des exploitants au respect de la réglementation.

Le défi consiste à trouver un équilibre entre la liberté d’entreprendre et l’impératif de sécurité publique. Si ces établissements contribuent à la vitalité économique locale, leur expansion incontrôlée pourrait fragiliser la cohésion sociale et la tranquillité des communautés.

Le débat reste ouvert à Abéché. Une chose demeure certaine : sans encadrement adapté et application effective des textes en vigueur, la multiplication des débits de boissons risque d’accentuer les déséquilibres sociaux et sécuritaires dans la ville.


