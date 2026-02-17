Tchad : déplacement du Premier ministre à Bongor

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a quitté N’Djamena ce mardi 17 février 2026 à destination de Bongor dans le Mayo-Kebbi Est, où il procédera à la pose de la première pierre des centrales solaires de Biltine, Bol, et Bongor prévues dans le cadre du programme de renforcement de l’accès à l’énergie électrique au Tchad.



Ce projet marque une étape importante dans la stratégie gouvernementale visant à diversifier les sources d’énergie, renforcer l’autonomie énergétique des provinces et améliorer durablement les conditions de vie des populations.



À son départ de l’aéroport de N’Djamena, le Premier ministre a été accompagné par quelques membres de son cabine.