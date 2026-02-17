Tchad : visite de l’ambassadeur d’Allemagne à Mao

L’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Jens Kraus Massé, a effectué ce mercredi une visite officielle à Mao afin d’évaluer les activités du Programme conjoint de renforcement de la résilience dans la province.



Ce programme, mené par l’UNICEF, le PAM et la GIZ, est mis en œuvre par des ONG locales et financé par l’ambassade d’Allemagne.



À son arrivée, il a été accueilli à l’aérodrome de Mao par les autorités locales, conduites par le délégué général du gouvernement auprès de la province, le général Asseif Mahamat Assouni.